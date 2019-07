Sesto turno importante per risalire la classifica

ROVIGO - Dopo aver sfiorato lo sgambetto alla capolista, l'Itas Assicurazioni Baseball Softball Club Rovigo domenica 21 luglio, torna sul diamante per affrontare il sesto turno del ritorno di regular season del campionato di Serie B. In Tassina arrivano i White Sox Buttrio. E' il primo match casalingo del mese dopo tre trasferte consecutive a Verona, Ponzano Veneto e Castelfranco Veneto. Un trittico che ha lasciato i rossoblù a bocca asciutta, con qualche rimpianto legato ad alcune gare che sono sembrate decisamente alla portata. L'obiettivo del roster polesano è tornare quanto prima a mettere fieno in cascina per rivitalizzare una classifica che attualmente lo vede al settimo posto del Girone B.

Anche Buttrio, che staziona in terza piazza, viene da due sconfitte e cercherà di rifarsi sul diamante di via Vittorio Veneto. Il team di Fidel Reinoso però è deciso a vendere casa la pelle e vuole una vittoria per dare un segnale forte anche alle dirette concorrenti, in attesa della prossima e delicatissima sfida contro Vicenza, che avrà come unico obiettivo la doppietta.

Per riuscire nell'intento Rovigo può contare anche sul recuperato Crepaldi che, smaltito l'infortunio al gomito, dovrebbe presentarsi regolarmente sul monte di lancio. Ancora fermo, invece, Cherubin. Gara uno è in programma alle 11, gara due alle 15.30.