Zes, sindaci più fiduciosi

ROVIGO - I sindaci polesani dell’istituenda Zona economica speciale ostentano ottimismo. Il fatto che fa dormire sonni più sereni alla politica della provincia di Rovigo è la risposta del ministro Barbara Lezzi a un’interrogazione parlamentare sull’attivazione delle Zes al Centro Nord che ha fissato il calendario dei prossimi passaggi. La Lezzi ha dichiarato:



“In un’ottica di nuove scelte strategiche di riforma economica che sono poste in essere attualmente nel nostro Paese, sto lavorando affinché la normativa delle Zes si estenda anche alle aree del Centro Nord. Tengo a precisare che l’iter di istituzione sarà lo stesso che è stato previsto per le Zes nelle Regioni del Sud. Già a partire da settembre prossimo, in vista della legge di Bilancio per l’anno 2020, saremo in grado di presentare la cornice normativa con l’aggiornamento della dotazione finanziaria. In merito a questa, in qualità di autorità politica delegata per la coesione, la manterrò nei limiti della destinazione della percentuale di 80% al Sud e 20% al Nord, prevista dalla legge 190 del 2014”.



“Secondo noi sindaci – scrivono i 16 primi cittadini interessati dall'attivazione della Zes - queste indicazioni rappresentano un passo avanti rispetto a precedenti prese di posizione che parevano rendere difficile la partenza di questa grande opportunità e siamo lieti, finalmente, di vedere il riconoscimento di una necessità e di un diritto per le aree più in sofferenza del paese. Riteniamo, a questo punto, che lo sforzo della Regione del Veneto, che ha sempre appoggiato il percorso della Zes Marghera-Rovigo proposto da Confindustria Venezia-Rovigo, possa essere determinante per l’ottenimento di questa ottima possibilità di sviluppo e come sindaci, insieme a tutti i colleghi, alle associazioni di categoria, alle parti sociali, siamo pronti a continuare la nostra azione e il nostro lavoro di pungolo e di supporto a un progetto in cui crediamo fortemente e che potrà offrire una grande occasione di rilancio dei nostri territori”.