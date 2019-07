Lo spettacolo del Delta su Linea Verde Estate

ROSOLINA (RO) - Domenica 21 luglio su Rai 1 è andata in onda la quarta puntata della nuova stagione di Linea Verde Estate. Il programma è diventato un appuntamento fisso per milioni di italiani che scoprono le bellezze e le bontà proposte da Federica De Denaro, Federico Quaranta e dallo chef Giuseppe Calabrese. Le telecamere del programma di Rai 1 hanno fatto tappa a Porto Caleri, all’interno del territorio di Rosolina Mare, in Veneto.





Si tratta di 44 ettari di estensione, oltre 4 chilometri di sentieri passando dalla pineta alle zone umide, dalla macchia alla spiaggia. Un susseguirsi di paesaggi diversi tra passerelle di legno sospese e piccoli sentieri sterrati, situati sul confine settentrionale del Parco Regionale Veneto del Delta del Po.

L’allevamento di ostriche è una delle principali attività del Delta del Po. A questa attività è dedicato un arenile di sabbia bianca lungo 6 chilometri, un sistema di dune, che offre dei bellissimi panorami e una rara e unica biodiversità tra flora e fauna.