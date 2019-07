Il distretto della Giostra si prepara al Meeting

ROVIGO - Una giostra per tutti è il leitmotiv del meeting della giostra che si terrà a Bergantino, Calto e Melara dal 28 al 31 luglio. In tale contesto si incontreranno gli attori principali, vale a dire coloro i quali creano scienza e tradizione con un pizzico sempre di innovazione per il divertimento delle persone. E non per niente nell’immagine di sfondo della locandina c’è Leonardo Da Vinci che nel cinquecentenario della sua morte ricorda che il genio italiano vive anche in chi riesce a darsi da fare per realizzare giostre che vengono esportate in tutto il mondo.

Nella conferenza stampa di presentazione, il direttore di Cna, Matteo Rettore ha tenuto a precisare che bisogna non solo emozionare ma anche sensibilizzare: all’interno del percorso molto articolato con 30 imprese del settore provenienti da tutto il mondo che verranno a visitare le aziende polesane, ci sarà anche un seminario dedicato ad un tema importante, quello della giostra per tutti. “Vogliamo aprire il mondo del divertimento anche ai diversamente abili e ci fa piacere che le imprese stiano raccogliendo la sfida del distretto” ha detto Rettore.

Il sindaco di Bergantino, Lara Chiccoli ha spiegato che “non è la prima volta che accogliamo i buyer stranieri e ci fa sempre molto piacere ospitarli. In questi anni il presidente del consorzio Veneto District Amusement Rides si è speso molto per costruire una certa immagine del nostro distretto. Il lavoro fatto è sempre buono anche se questo è solo l’inizio e dobbiamo fare sempre dei passi avanti in particolare nei rapporti con Regione e ministero per aiutare le nostre aziende. Questo settore è un fiore all’occhiello per tutta l’area altopolesana e noi per primi dobbiamo contribuire affinché cresca sempre di più”.







“Avere imprese che in questo momento stanno ai vertici di una gerarchia mondiale per quanto riguarda il loro ambito è motivo di orgoglio ma è anche una grande soddisfazione” ha sottolineato invece il sindaco di Melara, Anna Marchesini. “Le sfide che affrontano queste aziende sono mondiali e avere sul territorio simili realtà è un grande risultato”.

Franco Cestonaro, District manager per Cna, ha voluto porre in evidenza i numeri: “Abbiamo coinvolto circa 6mila parchi distribuiti in tutto il mondo per dare risalto a queste eccellenze. Tutto parte con l’eccellente collaborazione che c’è stata con il presidente del Consorzio del Distretto, Giovanni Rizzati costituito con la Regione Veneto per poter operare come distretto nel Polesine, oltre ai sindaci di Melara e Bergantino. Senza di loro poco si sarebbe potuto fare”. Sempre per quanto riguarda i numeri, sono una decina i costruttori di giostre nei comuni altopolesani che si avvalgono dell’indotto di circa 70 imprese del Distretto della giostra per un volume di affari stimato in 150 milioni di euro.

Il meeting della Giostra vede la regia del Consorzio Veneto District Amusement Riders e il supporto della Camera di Commercio di Venezia Rovigo e l’organizzazione di Cna di Rovigo. Il programma prevede domenica 28 luglio l’arrivo degli ospiti con voli su Bologna e la cena in hotel, lunedì 29 luglio, dopo la partenza dall’hotel, la visita alle aziende di Melara, pranzo al ristorante, conferenza tecnica dal titolo “Una giostra per tutti” e “Aggiornamenti normative sicurezza” con Gianni Chiari del comitato tecnico di Cen/Tc 152. Dopo il ritorno in hotel si ripartirà alla volta di Bergantino dove la sera si terrà la cena di gala e la premiazione dell’International Golden Pony Awards 2019 nell’auditorium del Comune. Martedì 30 luglio ci sarà la seconda parte delle visite alle aziende e la visita al Museo della Giostra di Bergantino; la sera ci sarà la visita guidata con apericena e giochi di luce a cura delle ditte del Distretto in villa Badoer a Fratta Polesine. Mercoledì 31 luglio ci sarà la partenza degli ospiti.