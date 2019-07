A Tra Ville e Giardini il camaleontico Arturo racconterà Brachetti

PORTO TOLLE (Rovigo) - Uno nessuno e centomila. Sono infiniti i personaggi e le situazioni che “il maestro del trasformismo internazionale” può creare in un batter di ciglia, con trucchi e abiti scintillanti, ammiccamenti e cappelli. Ma ora si presenta sotto una nuova veste. Un’altra? Ebbene sì.

A Tra Ville e Giardini XX, arriva in Polesine il fantasmagorico Arturo Brachetti, con la sua nuova proposta “Arturo racconta Brachetti”, che andrà in scena giovedì 25 luglio alle 21.30, nella immaginifica tenuta Le Giarette, a Scardovari di Porto Tolle.

Questa volta niente trasformazioni e travestimenti, ma un talk-show in cui in un’intervista Arturo introduce i presenti nel suo mondo, al confine tra realtà e palcoscenico, raccontando cosa successe a partire da quel solaio, nella fantasia di un bambino che voleva fare il regista o il papa. Viaggi e debutti, confidenze e ricordi, tutto il dietro le quinte di mille fantasticherie. Ma sarà capace Arturo Brachetti di starsene seduto a rispondere alle domande? Certo che no! Basta un cappello per evocare Fregoli, Parigi e le luci della Tour Eiffel. L’artista non ha bisogno che di sé stesso per creare movimento e immaginazione, come un magico stregone con la sua bacchetta. Bastano le ombre cinesi ed un tavolo da disegno con la sabbia, per tracciare sogni in marcia verso l’orizzonte.

A proposito di visioni oniriche, più che azzeccato è il palcoscenico naturale di questa intervista-show. Tra Ville e Giardini con il Comune di Porto Tolle propongono il cuore verde-azzurro del Parco del Delta del Po, la parte veneto-polesana, dichiarato patrimonio dell’umanità Unesco e riserva della biosfera. Là dove l’ultimo lembo di terra incontra il mare e le valli percorrono tutto l’orizzonte, lo spazio e il tempo prendono un ritmo umano e tutto diventa possibile. Scardovari è davvero l’ultima frontiera, dove pescatori e bonificatori hanno strappato le paludi alla malaria e plasmato l’attuale paesaggio, lungo il Po di Tolle che entra in mare.

Tenuta Giarette, era una delle poche borgate dislocate qua e là lungo la strada verso Tolle, che presero il nome per lo più dalla configurazione del terreno: giarette deriva da “giara”, cioè ghiaia, una piccola spiaggia. Oggi è un grande fondo agricolo di 400 ettari, dove le quattro case rurali sono state ristrutturate e suddivise in appartamenti per vacanze, dipendenza del Barricata holiday village.

Tra ville e giardini XX è promossa e organizzata da Provincia di Rovigo, co-finanziata da Regione del Veneto Reteventi, sostenuta da Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con l’organizzazione tecnica di Ente Rovigo Festival e la collaborazione dei Comuni di Adria, Ariano nel Polesine, Badia Polesine, Canda, Castelmassa, Ceneselli, Ceregnano, Ficarolo, Fratta Polesine, Lendinara, Occhiobello, Polesella, Porto Tolle, Rovigo, Trecenta, Villanova del Ghebbo.