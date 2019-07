Ancora troppa disparità salariale tra uomo e donna, serve un passo avanti culturale

ROVIGO - ”Dallo studio presentato ieri a Padova intitolato ‘L’occupazione maschile e femminile in Veneto’ per il biennio 2016-2017 emerge una disparità salariale tra uomo e donna di circa il 18% a parità di mansione. Si tratta di un dato vergognoso anche se purtroppo non sorprendente, essendo tale disparità un fatto noto contro cui non si è ancora agito in modo efficace". Queste le affermazioni delle portavoce alla Camera Silvia Benedetti e Sara Cunial del Gruppo misto.

"A far da contraltare a questo c'è il dato delle donne laureate in Veneto: a 35 anni sono un terzo, contro un quinto degli uomini. E' positivo l'aumento del 21% delle donne impiegate in ruoli apicali nelle aziende e dell'occupazione in generale. Problemi rimangono la gravidanza ed il ruolo di madre, visti dai datori di lavoro come un fastidio nei piani aziendali e che spinge loro ad offrire alle lavoratrici part-time e mansioni meno prestigiose in azienda, con conseguente diminuzione della retribuzione. Le giovani famiglie di oggi, spesso alle prese con difficoltà economiche, conscie della disparità salariale spesso scelgono che sia l'uomo a lavorare e la donna ad accudire i figli o comunque dover accettare maggiori compromessi per quanto riguarda il lavoro. Ciò innesca inevitabilmente un processo vizioso da cui uscire risulta quasi impossibile".

"Affinché il gap salariale uomo-donna possa essere ripianato è necessario un cambio di mentalità nelle famiglie, in cui i genitori siano consci che su entrambi grava la responsabilità di accudire i figli e nella società" affermano le deputate.

Benedetti continua: "La politica può contribuire in modo importante attraverso la possibilità del congedo parentale obbligatorio per entrambi i genitori, come avevo proposto, inascoltata, in sede di formazione dell'ultima legge di bilancio. Ho anche presentato una proposta di legge volto a modificare l'articolo 46 del decreto legislativo 198/2006 sul "gender pay gap", di modo che le imprese facciano la propria parte sul tema".