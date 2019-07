Piano regionale dei trasporti, Bartelle: “Nulla per il Polesine” ma l’assessore De Berti la smentisce

ROVIGO - “Invito il consigliere Bartelle a leggere con più impegno e applicazione il Piano regionale dei trasporti che abbiamo presentato nelle settimane scorse. Le sue valutazioni, infatti, appaiono imprecise e dettate da una certa confusione”.

Scambio di accuse tra l’assessore alle Infrastrutture della Regione Veneto, Elisa De Berti e la consigliera regionale Patrizia Bartelle. Oggetto del contendere il Piano regionale dei trasporti presentato all’inizio del mese di luglio dalla giunta e oggetto in queste settimane di confronto e consultazione con incontri svoltisi nelle sette province venete insieme alle organizzazioni economiche e sociali.

La Bartelle denunciava il fatto che, a suo dire, per il Polesine non fosse stato previsto alcunché. “E’ stato detto che si tratta di un piano politico, quindi, che concretizza una visione di una forza politica che governa il Veneto da molto tempo e che pare non avere assolutamente in mente le zone periferiche come il Polesine. È una pura constatazione - ha detto - Ci è stato parlato dell’asse nord-sud che scavalca il Polesine ma non porta alcun beneficio al nostro territorio, oltre questo lo scenario è deludente”.

Secondo la consigliera nessun intervento è previsto a beneficio delle due filiere produttive esistenti: quella della pesca nel Delta e quella della Giostra in Alto Polesine e per di più i problemi dei pendolari che utilizzano il trasporto su ferro o su gomma vengono sottovalutati.

“La domanda della mobilità guida gli investimenti, perciò a fronte di un polesano che usa i mezzi pubblici, in media 13 volte all’anno, ci si rivolge ad un padovano che li usa 4 volte tanto! La vera scommessa dovrebbe essere di portare tale uso, per il Polesine ai livelli dei padovani e raddoppiarli per loro. Nessuna analisi sulle motivazioni che portano i polesani ad usare l’auto, con un parco macchine, il più vecchio del Veneto”

“A ciò si aggiunge - continua Bartelle - il totale disinteresse della Lega per una futura, progressiva diminuzione del costo dei biglietti che pesa sugli stipendi e le pensioni degli utenti. Inoltre manca del tutto una prospettiva chiara per l'idrovia Tartaro Fissero Canal Bianco che grazie alla Lega molto probabilmente resterà la grande incompiuta del Veneto meridionale”.

“infine - conclude Bartelle - manca qualsiasi progetto (almeno quello) sull'asse Est-Ovest per prolungare la Transpolesana fino al mare e collegare il nodo di Badia Polesine con la Lombardia. Insomma è evidente che la Lega pensa solo al Veneto centrale dove ottiene il maggior numero di voti. Eppure l’assessore Corazzari è polesano, possibile che non si riesca ad ottenere di più per il nostro territorio?”.

“Voglio rincuorare il consigliere - ha risposto l’assessore De Berti – che si dichiara ‘sconfortata’ perché, a suo dire, ‘per il Polesine non è previsto praticamente nulla’: non è così. A cominciare dal prolungamento della Transpolesana, che il Piano contempla attraverso la revisione progettuale dell’autostrada regionale ‘Medio Padana Veneta Nogara – Mare Adriatico’ per collegare il Polesine al mare”.

“Sulla questione dell’idrovia Fissero-Tartaro-Canal Bianco si ha, poi, la conferma che la Bartelle ha affrontato con scarsa attenzione l’esame del Piano – prosegue l’assessore – perché, tra le varie proposte di azione previste, una riguarda esplicitamente il potenziamento delle vie d’acqua interne, tra cui il sistema idroviario Po-Fissero-Tartaro-Canalbianco e Litoranea veneta, interessato da interventi di potenziamento della capacità, dall’efficientamento del patrimonio demaniale strumentale alla navigazione anche attraverso l’utilizzo di sistemi Ict dedicati, dallo sviluppo di soluzioni sinergiche per la promozione della fruizione turistica delle vie d’acqua interne e della diportistica nell’area costiera”.

“Insomma – conclude De Berti – più che critiche o rilievi quelli della Bartelle appaiono come attacchi strumentali, dettati da una contrapposizione fine a sé stessa e quindi di nessun aiuto a migliorare seriamente la pianificazione dei trasporti nel Polesine e nel Veneto”.