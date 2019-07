Aumento affitti Ater, Spinello: “Adria prenda posizione contro la Regione”

ADRIA (Rovigo) - “Si sapeva da dure anni che sarebbe finita così, che ci sarebbero stati aumenti anche del 300% degli affitti nelle case popolari; da quando è stata approvata la nuova legge regionale, voluta dalla Lega che riordina la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”. Secondo il consigliere comunale del Partito democratico di Adria, Gino Spinello, non c’è da sorprendersi degli aumenti dei canoni di affitto degli alloggi Ater.

“Una volta approvata la nuova legge, rispetto ai suoi contenuti pratici, prevalse il dibattito, tra chi era a favore o chi contro alla norma che privilegiava nell’assegnazione dell’alloggio popolare chi era residente da più di cinque anni in Veneto - spiega il consigliere adriese di minoranza - Il regolamento attuativo della legge ha fatto aumentare i canoni in maniera abnorme a tanti inquilini pur in regola con i pagamenti pregressi mentre ha lasciato tranquilli i soliti “furbetti” abituati ad evadere”.

Secondo Spinello si tratta di una legge sbagliata i cui effetti sono retroattivi.

“Molte di queste persone residenti nei quartieri Case Rosse, Di Vittorio, Risorgimento e Bortolina si sono rivolte anche a me chiedendomi di farmi da portavoce dei loro disagi. Questi nuovi criteri si basano sulla certificazione Isee, parametro, a dire il vero, oggettivo. Ma sono i parametri di lettura che vanno rivisti”.

Questa certificazione, sempre secondo il consigliere, registra situazioni sulla carta che in tanti casi non corrispondono alla realtà dei fatti.

“Sono soventi i casi di figli che ritornano in famiglia perché disoccupati o separati, o per dare assistenza ai loro genitori i cui redditi vengono calcolati come coabitassero ancora con rispettivi coniugi. Le posizioni reddituali, comunque sia, si riferiscono all’anno precedente”.

“Ho toccato realtà di autentica disperazione - prosegue - di anziani con pensione minima che sono passati da un affitto di 40/50 euro al mese a 200/250 solo perché hanno qualche migliaio di euro in banca frutto di una vita di lavoro e che servirà loro per le spese del funerale e che ora temono di essere sfrattati da quelle case in cui abitano da decenni”.

Per Spinello, quindi, è indubbio che questi criteri vadano rivisti, “lo ammettono tutti, Zaia compreso. In queste settimane tutte queste persone sono state lasciate sole; si sono rivolte in Comune e non hanno trovato risposte, si sono rivolte all’Ater a Rovigo e anche lì hanno detto di non saperne nulla, hanno consigliato di recarsi negli uffici della Regione in via della Pace. Sarebbe opportuno che il nostro Comune aprisse subito un punto informativo e di ascolto per raccogliere dati e circostanze sulle varie situazioni esistenti ad Adria”.

“Il consiglio comunale - conclude Spinello - dovrebbe prendere una posizione forte sulla questione chiedendo alla Regione Veneto una revisione sostanziale dei criteri con cui sono stati calcolati i nuovi affitti e di sospendere le procedure in essere. Documento che potrebbe, poi, essere trasmesso agli altri municipi del Polesine perché vanga fatto proprio”.