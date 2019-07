Pioggia di euro per la sistemazione della Transpolesana

ROVIGO - Non c’è solo l’ospedale di Rovigo (LEGGI ARTICOLO) ma anche le strade in particolare la Transpolesana tra i finanziamenti che il Polesine ha ottenuto dal Comitato interministeriale per la programmazione economica su richiesta della Regione.

“Le nostre aspettative sono state rispettate: con queste decisioni del Cipe concludiamo in modo soddisfacente il lavoro che stiamo conducendo da mesi, individuando prima le soluzioni progettuali migliori e poi assicurandoci i finanziamenti necessari per realizzare un consistente pacchetto di opere, grazie al quale il Veneto potrà fare un salto di qualità nella viabilità e nei trasporti”.

Commenta così l’assessore alle infrastrutture e ai trasporti della Regione del Veneto, Elisa De Berti, l’esito della seduta di mercoledì 24 luglio del Comitato interministeriale per la programmazione economica, che ha dato il via libera al finanziamento di una serie di interventi importanti in tutto il territorio regionale.

“Tra le tante cose positive – continua l’assessore – segnalo i fondi destinati all’elettrificazione della rete ferroviaria nel bellunese e non solo, che consentiranno finalmente di potenziare e modernizzare alcuni collegamenti tra diverse aree del Veneto. E per restare in montagna, i 100 milioni di euro per la realizzazione di una parte degli interventi previsti per i Mondiali di sci alpino di Cortina 2021. Di rilievo anche l’inserimento nel contratto di programma della variante alla strada Statale 12 tra Verona e Isola della Scala, premessa per il finanziamento dell’opera nell’aggiornamento del contratto medesimo per il 2020”.

“Il Cipe – precisa De Berti – ha anche affrontato, con una informativa, il problema dell’interferenza tra i lavori di realizzazione del casello autostradale di Montecchio Maggiore (Vi) sulla A4 e l’alta velocità Verona-Vicenza. La soluzione individuata consentirà di accelerare i lavori che verranno realizzati nella prima fase dalla società A4 con finanziamento da parte di Rfi. L’informativa di oggi sarà oggetto di specifica delibera del Cipe nella prossima settimana”.

Questo, in sintesi, l’elenco delle opere stradali finanziate: strada Statale 47, opere di connessione alla variante di Bassano del Grappa (Vi); strada Statale 51, miglioramento della viabilità di accesso all’abitato di Cortina; strada Statale 51, interventi Piano Straordinario Accessibilità Cortina; Tangenziale di Vicenza, 1° stralcio completamento; strada Statale 14, variante di San Donà di Piave (Ve), 3° lotto, dalla rotatoria di Caposile alla rotatoria di Passerella e scavalco della rotatoria di Calvecchia; strada Statale 52, lavori di realizzazione della galleria del Col Trondo; strada Statale 51, variante di Vittorio Veneto, 2° lotto, collegamento ‘La Sega – Savassa’; Piano Cortina 2021: 100 milioni di euro; Piano aggiuntivo di manutenzione straordinaria: finanziamenti per 212,5 milioni di euro, destinati in particolare a interventi sulla strada Statale 13 ‘Pontebbana’, sulla strada Statale 14 ‘della Venezia Giulia’, sulla 51 bis ‘del Cadore’, sulla 52 ‘Carnica’ e sulla strada Statale 434 ‘Transpolesana’.

Per quanto concerne l’aggiornamento del Contratto di Programma con Rete Ferroviaria Italiana, questi i principali interventi finanziati in Veneto: collegamento ferroviario con l’aeroporto di Venezia ‘Marco Polo’; raddoppio della linea ferroviaria Venezia-Trento, tra Maerne e Castelfranco Veneto; raddoppio del ponte sul Brenta tra Padova e Vigodarzere; elettrificazione delle linee ferroviarie nel bellunese (il cosiddetto “anello basso”) e la Treviso-Montebelluna; ulteriori interventi programmati e di prossimo finanziamento riguardano l’elettrificazione delle tratte Vicenza-Schio e Cerea-Isola della Scala (Vr).

Oltre a questo, il Cipe ha approvato l’accordo di cooperazione relativo alla tratta autostradale A4 Venezia-Trieste, prevedendo il subentro della nuova società pubblica Saaa (Società autostrade alto Adriatico) di proprietà delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto a partire da gennaio 2020. Tale accordo consentirà il completamento dei lavori per la realizzazione della terza corsia.

Infine, il Cipe ha accolto la richiesta della Regione del Veneto di reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio della ‘Via del Mare - collegamento tra A4 e Jesolo e litorali’, che consente di fatto il riavvio dell’iter per la realizzazione dell’opera.