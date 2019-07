Al Paleocapa arriva il liceo biomedico

ROVIGO - Partirà a settembre al liceo Paleocapa di Rovigo il nuovo percorso di biologia con curvatura biomedica. La notizia è stata data con decreto Miur numero1099, lo scorso 17 luglio ed offre nuove e maggiori possibilità di studio e di orientamento professionale agli studenti del liceo scientifico di Rovigo.

Questo percorso è già stato sperimentato fin dall’anno 2011 dal liceo Leonardo Da Vinci di Reggio Calabria, scuola capofila di rete di tutti i licei biomedici nazionali e dal 2017 è stato esteso a numerosi licei nazionali. A conclusione dei primi due cicli scolastici (6 anni) di sperimentazione, si è visto che la quasi totalità degli studenti che ha seguito il percorso e che ha affrontato i test di accesso alle facoltà medico sanitarie a numero chiuso li ha superati.

E’ stata proprio la positività di questi dati a mettere d’accordo la Federazione nazionale dell’ordine dei medici e dei chirurghi e degli Odontoiatri ed il Ministero dell’Istruzione in un protocollo che ha attivato, su scala nazionale un modello di studio che offre anche un’esperienza di alternanza scuola lavoro qualificata e adatta al profilo liceale.

Il percorso nazionale prevede per gli alunni interessati, a partire dalle classi terze la possibilità di svolgere 150 ore di lezioni di biomedicina nel triennio; 50 per ogni annualità scolastica di cui venti ore di lezioni teoriche tenute dai docenti di biologia dei licei, venti ore di lezioni magistrali tenute da medici individuati dagli ordini medici, dieci ore di esperienza laboratoriale in strutture mediche del territorio. L’accertamento delle competenze acquisite dagli studenti, avviene in itinere, tramite la simulazione di ‘casi’ e, ogni bimestre, attraverso la somministrazione di test a risposta multipla, uguali in tutto il territorio nazionale. Questo modello si ripete in classe terza, quarta e quinta e sarà aperto ai tre indirizzi del liceo Paleocapa: l’indirizzo di liceo scientifico tradizionale, l’indirizzo scienze applicate e il liceo scientifico ad indirizzo sportivo.

Negli ultimi anni la domanda nell’area dell'assistenza sanitaria e delle attività ad essa collegate (medicina, ingegneria medica e bio-medica) è aumentata esponenzialmente: le professioni legate al mondo sanitario e alla ricerca industriale rappresentano nuovi sbocchi lavorativi ad alto valore economico e sociale e i dati sull'occupazione sono estremamente confortanti: il 64% dei laureati trova un lavoro già a un anno dalla laurea e ben il 95% entro i cinque anni dal titolo di studio [fonte: Consorzio interuniversitario AlmaLaurea].

Pertanto, l’opportunità di studio del Paleocapa intende offrire una forte base per l’accesso ad una serie di facoltà di area medico-sanitaria quali, ad esempio, medicina e chirurgia, ingegneria biomedica e robotica, Psicologia clinica, farmacia, biologia, scienze infermieristiche, scienza dell’alimentazione, fisica medica e veterinaria.

La dirigente scolastica, Cristina Gazzieri, riferisce: “Abbiamo chiesto a maggio ai nostri alunni una manifestazione di interesse per questo nuovo corso e abbiamo raccolto una sessantina di adesioni. Viste le adesioni abbiamo risposto all’avviso Miur per essere inseriti nell’elenco nazionale dei licei ad indirizzo biomedico e siamo stati selezionati. Vedremo adesso se saremo in grado di offrire questo percorso a tutti gli studenti interessati; per farlo occorrerà verificare le possibilità insieme con l’Ordine dei medici della nostra provincia, che abbiamo già contattato e con cui inizieremo presto questo nuovo percorso di collaborazione”.