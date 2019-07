L’arte riappacifica Badia Polesine e San Benedetto Po

BADIA POLESINE (Rovigo) - Una firma, per certi versi storica, è stata quella siglata il 24 luglio nella sala consiliare del comune di Badia Polesine fra i due sindaci: Roberto Lasagna per San Benedetto Po (Mn) e Giovanni Rossi per Badia Polesine, con la benedizione due assessori alla Cultura Vanessa Morandi e Valeria Targa. La firma ha riguardato il "prestito" del Cenacolo di Girolamo Bonsignori al centro mantovano, dove sarà protagonista della mostra "Il ‘500 a Polirone - Da Correggio a Giulio Romano" che aprirà i battenti a metà settembre.

Chi abbia qualche reminiscenza storica recente sa bene come fra i due Comuni vi sia stata un’annosa azione legale per l’aggiudicazione dell’opera in questione. Proprio per questo l’accordo può definirsi storico: perché, di fatto, supera ogni diatriba e contrapposizione. L’atto ufficiale dell'intesa firmata dai due sindaci, sancisce la "pace" tra i due centri e consentirà il trasferimento temporaneo dell’importante opera pittorica da Badia a San Benedetto Po. Se questo è stato possibile va reso merito al lavoro preparatorio dei due assessori alla Cultura, Valeria Targa e Vanessa Morandi che hanno saputo costruire un rapporto decollato fra mille pregiudizi e qualche difficoltà burocratica. Alla firma ha voluto assistere l’assessore regionale alla Cultura, Cristiano Corazzari e Barbara Mazzali consigliere regionale della Lombardia che hanno illustrato l'intesa per il comodato d'uso gratuito che permetterà di riportare la copia dell’Ultima cena di Leonardo nel Refettorio monastico di San Benedetto Po, dove in origine era installata.

Cristiano Corazzari in particolare ha dichiarato che: “E’ un bell’esempio di come i beni artistici e culturali come questa tela, possono trasformarsi da motivo di contrasto a veicolo di promozione dei territori e costruzione di nuove relazioni per sviluppare comuni radici e valori a tutto vantaggio dei cittadini”.

Giovanni Rossi ha affermato che: “Questo è un risultato importante e non facile. Però, quando il collega di San Benedetto mi ha avvicinato, ho capito che questo poteva essere il momento migliore per farlo (visti i concomitanti lavori di restauro del museo Baruffaldi). Le cose belle vanno viste. Il Cenacolo è un nostro orgoglio e più ampio sarà la fruizione, più grande sarà il vanto per tutti noi”. “Con determinazione e volontà ce l'abbiamo fatta - ha aggiunto Roberto Lasagna - con lungimiranza abbiamo superato i dissidi e intendiamo ora segnare un punto a favore della cultura per tutti”. “La cultura non ha confini – ha ripreso la consigliera Mazzali – Abbiamo un patrimonio che va valorizzato”. Gli assessori Morandi e Targa hanno quindi ricordato i passi iniziali del “prestito”, avviato su stimolo di alcuni cittadini di Badia e San Benedetto.

Paolo Aguzzoni, avvicinato a margine dell’incontro, ha aggiunto: “Tutto è iniziato il primo maggio 2018 quando quattro amici con Patrizia Piccagli visitarono una mostra in abbazia e, incuriositi, vollero conoscere la storia delle vicissitudini del cenacolo auspicando un ritorno temporaneo dell’opera a San benedetto Po”. “Da quel momento - continua Aguzzoni - dopo tutta una serie d’incontri con Vanessa Morandi, si è sviluppata l’idea di un’esposizione da tenersi in occasione delle celebrazioni su Giulio Romano (che lavorò sul complesso Polirone dell’Abbazia di San Benedetto Po) inaugurate il 14 settembre 2019”. Rischi di sottrazione non possono esserci, dal momento, che la sentenza del tribunale di Mantova è inappellabile. Finalmente il 23 febbraio di quest’anno in occasione della presentazione di Vangadicia X c’è stato l’incontro decisivo fra i due assessori alla Cultura, propedeutico alla firma di ieri.

Per lo spostamento del Cenacolo, come ha ricordato il sindaco Lasagna, si aspetta solo il via libera della Soprintendenza. Una volta ottenuto il sì, l’amministrazione lombarda è pronta ad effettuare l’operazione.

