A Porto Levante e Rosolina benzina agevolata per i pescatori

PORTO VIRO (Rovigo) - Nella mattinata di venerdì 26 luglio, nel comune di Porto Viro si è svolto un incontro molto atteso per il mondo della pesca. Promosso dalla rete Po di Levante con il suo presidente, Stefano Benetton ha visto confrontarsi l’amministrazione comunale, in particolare l’ assessore alla pesca, Valeria Mantovan e quello alla Sicurezza, Diego Crivellari, con il proprietario e il gestore del distributore di carburante presente nella località di Porto Levante, allo scopo di poter promuovere l’erogazione di benzina agevolata per i pescatori di Porto Viro e Rosolina, al giorno d’oggi unici svantaggiati nella fruizione, dato il fatto che i comuni limitrofi godono già di questo importante beneficio.

“Vi è tutto l’interesse da parte dell’amministrazione di procedere in questa direzione e si stanno adottando le misure necessarie per poter concedere questa importante agevolazione per i nostri pescatori; ringrazio la Rete Po di Levante che sta lavorando molto per raggiungere questo traguardo”, afferma Mantovan e aggiunge: “presto sapremo anche se la nostra domanda di contributo alla Regione per il rifacimento di tutte le banchine e nastri trasportatori sarà accolta. In caso di esito positivo si parla di 300.000 euro di lavori che darebbero un forte impulso all’attività di pesca e a Porto Levante nel suo complesso”.