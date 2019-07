ROVIGO - Con la tranquillità dettata da una classifica tornata soddisfacente, le ragazze del Baseball Softball Club Rovigo si tuffano nell'ultimo turno di regular season del campionato di softball di Serie A2. Sabato 27 luglio, è in programma la lunga trasferta a Macerata. Un impegno ostico per le "Girls" polesane, non solo per i chilometri da percorrere prima della partita ma anche perché affronteranno una formazione attualmente al secondo posto del Girone B e in lotta per in posto nei playoff del campionato.

Rovigo dal canto suo veleggia in quinta posizione grazie alla striscia positiva inanellata nelle ultime giornate. Un percorso che le ragazze rossoblù vorrebbero proseguire anche nelle Marche per dare maggior senso a una stagione che forse le ha viste uscire troppo presto dalla zona di vertice della classifica. Nel gruppo rossoblù c'è grande serenità e la convinzione di poter uscire dal diamante di Macerata almeno con una vittoria. Gara uno è in programma in serata alle 18, gara due a seguire.