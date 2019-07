Lettera a Luca Zaia dai sindacati per un incontro urgente sulla casa di riposo

ADRIA (Rovigo) - I sindacati chiedono formalmente al presidente della Regione Veneto, Luca Zaia un incontro urgente sul Csa di Adria per il commissariamento dell’ente.



Le tre sigle sindacali, Fp Cgil rappresentata da Davide Benazzo, Cisl Fp con Francesco Malin e Uil Fpl con Cristiano Maria Pavarin, futuro segretario al posto di Mariella Rossin, in una lunga lettera indicano al governatore del Veneto le loro rimostranze sulla casa di riposo della città etrusca chiedendo un intervento diretto della Regione che determini “nei fatti un cambio che riporti alla politica di Adria la possibilità di governo e di dialogo con un importante ente come il Csa di Adria, e che possa invertire la spirale negativa che si è abbattuta sulla pelle dei tanti lavoratori e ospiti che vivono al suo interno”.

Vengono poste all’attenzione di Zaia in particolare le questioni inerenti il personale e la gestione della presidente Sandra Passadore e vengono messi in evidenza gli scioperi messi in atto dai sindacati, quello del 25 marzo (LEGGI ARTICOLO) e quello del 6 luglio scorso (LEGGI ARTICOLO).