Stanare e stangare i furbetti senza danneggiare le fasce deboli

ROVIGO - L'aggiornamento degli affitti delle case Ater del Veneto, così come a Rovigopreoccupa diversi sindaci, tra cui quello di Calalzo di Cadore guidato dal“Da sindaco,, raccolga le segnalazioni dei cittadini e dei territori, ei”: il deputato di Fratelli d’Italia, Luca De Carlo, chiede alla Regione un ripensamento sull’aumento degli affitti degli alloggi Ater e tende la mano.“Lo sappiamo: soprattutto in politica, chi fa, puo’ anche sbagliare. Ma se ce ne rendiamo conto, possiamo tornare sui nostri passi.ma questo non può e non deve penalizzare le fasce più deboli”, commenta De Carlo. “Non si penalizzino queste persone, che già vivono in difficoltà; in questi giorni, in municipio ho ricevuto numerose sollecitazioni su questo fronte”.De Carlo ribadisce quindi l’appello all’assessore Lanzarin, assicurando massima collaborazione: “associazioni e sindacati”, la proposta di De Carlo. “Io mi metto fin d’ora a disposizione, anche con i miei uffici comunali, per fornire tutti i possibili contributi utili a migliorare il regolamento, in un’ottica di assoluta collaborazione”, conclude.