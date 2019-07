L'esempio di Arteven in Veneto interessa il Ministero: risultati eccezionali

VENEZIA - Audizione in Sesta commissione consiliare della Regione Veneto per Arteven, l'agenzia regionale per il circuito degli spettacoli in Veneto, di cui la stessa Regione è socia. Dopo che ildell’ultimo triennio, comunicando i quasi, i consiglieri hanno posto domande anche in riferimento ai progetti del Teatro Stabile del Veneto. Non sono mancate le risposte che hanno illustrato come i progetti dello Stabile debbano essere supportati da un buon accordo tra i due soggetti, che permetta ai cittadini di partecipare alla cultura dello spettacolo dal vivo anche se residenti in piccole comunità.Si è ribadito che il lavoro diIl Direttore ha poi descritto i progetti dedicati agli studenti delle Scuole Superiori, con oltre duecento Istituti organizzati per ospitare lezioni teatrali all’interno dell’orario scolastico, e annunciato il prossimo progetto che affronterà i pericoli di Internet già segnalati addirittura nella trasmissione “Le iene”.cedendo il proprio posto quando sono impossibilitati a vedere uno spettacolo. Il progetto chiamato ironicamente “biglietto sospeso” sarà testato nella stagione 2019/2020 e sarà completamente gestito via web e social.Dalla Sesta Commissione è partito un. Il Direttore Donin (che è anche coordinatore degli altri Circuiti italiani) ha parlato a lungo della funzione di. I Consiglieri si sono complimentati per l’esposizione e per il grande lavoro realizzato dalla rete dei teatri del Veneto, considerata un patrimonio per la diffusione delle cultura regionale.