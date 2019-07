Federico Simoni rispolvera gli allarmi e si scaglia sull'incompetenza di sindaco e giunta

ADRIA (Rovigo) - Sul Centro servizi anziani di Adria torna prorompente l’: famigliari degli ospiti, personale, organizzazioni sindacali, Prefettura, Azienda Ulss 5 Polesana. I rischi derivanti dall’attuale avventurosa e problematica gestione della struttura adriese non smuovono l’intimo sentimento di un sindaco e di una giunta che vogliono a tutti i costi evitare il commissariamento regionale, poiché”.Specificando poi con forza: “Qui, ora, la politica urlata si deve fare da parte per lasciare il posto ad una politica seria e non faziosa, dato cheche, con la giusta propensione manageriale, hanno sempre fatto fare “bella figura” ai vari Consigli di amministrazione susseguitisi nel tempo. Non si riesce ad immaginare come una(anziani ospiti e personale in primis), potranno mai esprimere un team di persone capaci e competenti. Ci si chiede come mai il sindaco, responsabile della sicurezza e della salute pubblica della città e quindi anche della nostra casa di riposo, non abbia messo in atto tutte le misure in suo potere non solo per chiedere chiarimenti, ma soprattutto per imporre bonifiche certe e controlli autorizzati in merito all’allarme legionella, rilevato in maniera ufficiale dagli organi di controllo dell’Ulss 5 Polesana poco tempo fa, e di quale ad oggi, in maniera omertosa, non si sa più nulla”.Ma non finisce qui, in quanto: “Ci si chiede se il Sindaco sa (e se sì, perché non intervenga) della decisione di chiudere i cancelli della struttura con dei lucchetti, di fatto imprigionando persone anziane indifese e deboli all’interno (o all’esterno) di una casa di riposo riconosciuta da tutti gli organi preposti al controllo degli standard di sicurezza come non sicura per tutta una serie di motivi, che vanno dagli impianti ormai vecchi e mai manutentati con cura, alla struttura ottocentesca e priva di via di fuga sicure, quali porte strette, corridoi percorribili da un solo letto, ecc.”.: “Ci si chiede perché il sindaco non intervenga per evitare possibili denunce in merito alla obsolescenza e alla mancanza del rispetto delle minime norme di funzionamento della cosiddetta “camera mortuaria”, dato che l’Ente ha pensato bene di occupare con le salme alcuni “spazi calmi” collocati nei reparti, costringendo così gli anziani ospiti a soggiornare a pochi metri dai poveri cadaveri, senza considerare che gli “spazi calmi” sono luoghi che, invece, devono per legge essere costantemente lasciati liberi quali punti di ritrovo e di salvezza per gli ospiti della struttura in caso di incendio”.