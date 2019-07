Visita degli americani sul diamante rodigino 

ROVIGO - Si rinnova il legame tra il Baseball Softball Club Rovigo e il batti e corri a stelle e strisce. Come ormai consuetudine la società rossoblù ha spalancato le sue porte alle squadre giovanili statunitensi in visita nel nostro Paese durante l'estate. Quest'anno la disponibilità del club rodigino darà vita a due diverse esperienze che faranno crescere i tanti giovani ospiti, i ragazzi del Baseball Softball Club Rovigo, ma anche le loro famiglie. In totale saranno sette i giorni che vedranno squadre Usa in visita nel capoluogo polesano. In totale circa 80 le persone ospitate.

La prima delegazione è arrivata in città lunedì 29 luglio, e vi resterà fino all'1 agosto. Si tratta di un nutrito gruppo di Under 14 e Under 16 del Team Alameda, società californiana dell'area di San Francisco. Ventuno i giocatori, altrettanti i familiari e dirigenti al seguito; saranno tutti ospiti di dieci famiglie del Baseball Softball Club Rovigo e di altre della città che non hanno esitato a mettere a disposizione le proprie case per accogliere i graditi ospiti. La visita in questo modo andrà ben oltre l'aspetto sportivo e consentirà un intreccio di culture ed esperienze che arricchirà tutti i protagonisti.

Per gran parte de tempo i giovani statunitensi saranno al campo da baseball della Tassina. In preparazione al World Tournament, che li vedrà impegnati fra qualche giorno a Nettuno contro selezioni provenienti da tutto il mondo, il Team Alameda ha giocato ieri pomeriggio contro una selezione del Baseball Softball Club Rovigo; oggi una nuova sfida contro i rossoblù alle 15.30, domani alla stessa ora confronto con la Junior League del Veneto.

Grande attesa anche per la seconda delegazione Usa in arrivo a Rovigo dal 7 al 9 agosto. Si tratta degli amici del Caliendo Sport International, società che già gli anni scorsi è stata ospite del Baseball Softball Club Rovigo. Anche il team della costa orientale degli Stati Uniti si presenterà al diamante di via Vittorio Veneto con oltre venti giocatori e altrettanti accompagnatori. Molto vario il programma di gare preparato dai rossoblù per consentire loro di sfruttare al meglio il soggiorno in Italia. Il 7 agosto il Caliendo affronterà a Rovigo una Selezione Under 15 veneta; il giorno successivo nuova sfida sul diamante di Padova contro i locali RedHawks; l'8 agosto ritorno a Rovigo per incrociare le mazze contro una selezione rossoblù.