95 famiglie sopra i 100.000 euro annui vivono nelle case popolari di Rovigo

ROVIGO - Il presidente dell'Ater di Rovigo Guglielmo Ferrarese ricorda l'origine della revisione dei canoni di locazione negli immobili dell'Ente ( LEGGI ARTICOLO ) con cui la Regione del Veneto, in collaborazione con tutte le Ater ed i principali Comuni del Veneto, ha fornito alcune precisazioni sulle modalità di calcolo del canone di locazione, sia con riferimento alla condizione di “indigenza”, sia all’individuazione dei valori OMI da utilizzare per assicurare la congruità dei canoni rispetto al valore di mercato.Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1985 del 21/12/2018, inoltre, è stato costituito un tavolo tecnico, al fine di monitorare gli effetti dell’applicazione della nuova normativa, individuando per le situazioni di particolare fragilità sociale, relative ai soggetti più deboli, quali anziani e disabili, idonee misure al fine di permettere a tali soggetti di adeguarsi gradualmente alla nuova normativa proponendo eventuali correttivi.Al fine di rendere maggiormente comprensibili le modalità del calcolo del canone di locazione, il presidente Ferrarese fornisce alcune delucidazioni sulle informazioni che vengono inserite sulla piattaforma regionale.I primi dati riguardano:- Iassegnato;- Ladell’alloggio;- Glio, sulla base della legge sull’equo canone;derivante dal calcolo del costo unitario per la superficie convenzionale dell’alloggio assegnato,analoga per tutti gli appartamenti eSulla base del valore dell’ISEE-ERP del nucleo famigliare, viene determinato dalla piattaforma regionale, il valore dell’Equo canone Personalizzato.Pertanto entrano nel novero dei dati che influiscono positivamente o negativamente sull’ISEE-ERP, i seguenti fattori:- reddito del nucleo famigliare- patrimonio mobiliare e immobiliare;- numero di componenti il nucleo e situazioni di invalidità;- detrazioni su indice di vetustà ed indice di conservazione;- detrazioni detraibili dall’ISEE ed in particolare il costo del canone sostenuto nell’anno precedente;- verifica sopportabilità canone confrontandola con la tabella consumi spesa media mensile familiare prevista dall’istat.Dal valore così individuato di ISEE-ERP e dalle caratteristiche iniziali dell’appartamento occupato, si ottiene l’Equo canone personalizzato intermedio che risulta il primo valore possibile del canone applicabile.La norma a questo punto ha introdotto una ulteriore variabile di verifica, legato ale quindi al calcolo del valore del canone OMI.Ultimo confronto, che esegue automaticamente il programma, è volto a verificare la sopportabilità del canone calcolato graduandolo in funzione della fascia ISEE-ERP alla quale l’assegnatario appartiene.Si è cercato, con quanto sopra riportato, di spiegare a parole, quanto la piattaforma regionale applica sui dati forniti.Nel corso del 2018 a inizio 2019 sono state eseguite numerose simulazioni ed altrettante modifiche al programma al fine di mitigare i rincari e le conseguenti ripercussioni sugli inquilini, ricercando nel contempo una equità sociale che, a detta di tutti, la vecchia legge 10/96 non garantiva più visto il tempo trascorso dalla sua entrata in vigore.n. 356 posizioni inferiore a 50 euron. 1.239 posizioni tra 50 e 100 euron. 1.131 posizioni tra 100 e 200 euron. 441 posizioni tra 200 e 300 euron. 176 posizioni tra 300 e 400 euron. 89 posizioni superiori a 400 euro.Isee inferiori a 6.000 n.745Isee tra 6.000 e 20.000 n.2.281Isee tra 20.001 e 23.000 n. 145Isee tra 23.001 e 26.000 n. 98Isee oltre 26.000. n.163Da 50.000 a 60.000 n .63Da 60.001 a 70.000 n. 61Da 70.001 a 80.000 n. 29Da 80.001 a 90.000 n. 26Da 90.001 a 100.000 n.29