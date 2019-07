Omar Barbierato: “Il piano dei trasporti regionale è da rivedere”

ADRIA (Rovigo) –“L’inadeguato sviluppo del sistema dei trasporti è uno dei motivi per il quale si sta assistendo al costante e crescente spopolamento del Polesine e delle aree montane in Veneto – spiega il sindaco Omar Barbierato - un Polesine popolato da cittadini sempre più anziani. Questa la fotografia che emerge dal nuovo Piano Regionale dei trasporti presentato dall’assessore De Berti lo scorso 18 Luglio”.“Tra le cause dell’emigrazione dei Polesani ci sono i pesanti disagi negli spostamenti casa - luogo di studio o lavoro nonostante Adria rappresenti, per la concentrazione di istituti scolastici superiori, un punto di riferimento per molti studenti e il personale scolastico proveniente dal Delta e dalle province limitrofi”. Sottolineando: “Basti pensare al conservatorio musicale, all’istituto alberghiero che da solo conta circa un migliaio di studenti e a breve il corso di infermieristica dell’Università di Ferrara che avrà la sua sede all’ospedale Santa Maria Regina degli Angeli”.Poi è il consigliere Enrico Bonato che specifica: “Insomma tutte strutture di qualità, che però necessitano di un miglioramento delle vie di comunicazione e dei servizi di trasporto che si traducono in collegamenti strategici in un’ottica nazionale, oltre che regionale, realizzabili con il completamento della Transpolesana, della Nogara mare e un percorso alternativo all’attuale Romea per alleggerire strade attualmente pericolose e spesso congestionate”.collegamento ferroviario che in questi ultimi mesi ha avuto non pochee tutte le persone che frequentano questa linea per andare a lavorare e che si sono visti costretti a cambiare mezzo di trasporto, con le conseguenti aumenti di spesa. “”.“Come non si capiscono i motivi del. Un territorio per il quale sarebbe bene rivedere lo sviluppo della tratta ferroviaria Rovigo - Chioggia sia in chiave di collegamento moderno ed efficiente tra Verona e il mare, sia in chiave turistico - ricettivo”. Concludendo infine con altre proposte da portare in Regione: “Con la realizzazione di una banchina fluviale in zona industriale “AIA” si potrebbero dare input a nuovi insediamenti produttivi dell’area, oltre che turistici, nel rispetto della legge regionale sul consumo di suolo”. Insomma, un vero e proprio attacco alla Regione da parte dell’amministrazione comunale etrusca, che vuole far capire quanto sia importante la propria cittadina e che le vie di comunicazioni sono essenziali per non far “morire” il territorio.