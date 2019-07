La sfida della bellezza made in Veneto a Rosolina

ROSOLINA MARE (RO) - Rosolina Mare è pronta a lanciare la sfida della bellezza a Jesolo e alla sua Miss Italia. “Rispondiamo con due eventi di assoluto rilievo come Miss Venice Beach e Mister Italia. Così accontentiamo tutti”, afferma il presidente della Pro Loco Michele Grossato.

Si comincia venerdì sera – all’Arena del Centro Congressi - con Miss Venice Beach, il concorso di bellezza ambientato sulle più belle spiagge del Veneto, presentato da Elisa Bagordo. “Si tratta dell’ultima tappa prima del gran finale al Casinò di Venezia”, spiega Grossato. “E per noi è un onore poterlo ospitare ancora una volta”.

L’appuntamento con la bellezza made in Veneto inizierà alle 21 e vedrà sfilare 15 bellezze, ma il villaggio delle miss sarà aperto per tutto il weekend con l’attrazione di Jeep on Tour dove sarà possibile effettuare dei test drive con piloti professionisti.

Ma nell’agosto di Rosolina ci sarà spazio anche per la bellezza al maschile di Mister Italia, tappa del concorso nazionale che elegge il più bello della Penisola. Lo show è in programma per venerdì 23 agosto dalle 21 all’Arena del Centro Congressi.





Tornando al prossimo weekend, non ci sarà soltanto Miss Venice Beach con il suo village: da giovedì 1 a domenica 4 agosto in piazzale Europa dalle 19 si terrà anche l’Hip Hop Street food con cibo da strada proveniente da tutto il mondo. Giovedì sera, alle 23, spettacolo pirotecnico dal villaggio Rosapineta.

Sabato sera grande motoraduno – con tanto di musica live – in viale dei Pini a partire dalle 19. L’evento – “Born to be wild” del Motorcycle Club Rovigo – vede la partecipazione attiva di “Amare Rosolina”, associazione dei commercianti guidata da Nicola Brugiolo. “La manifestazione è aperta a tutti i tipi di moto e appassionati del mondo delle due ruote”, spiega Brugiolo. “Il centro si animerà per tutta la sera e sarà una grande festa con musica, birra e divertimento”. Per l’occasione, in via eccezionale, sarà consentito l’accesso all’area pedonale ai motociclisti.

Domenica sera – dalle 21.30 – suonerà il gruppo rock “Mod’s Group” che andrà a recuperare lo spettacolo previsto sabato scorso e annullato a causa del maltempo che si è abbattuto sul Delta. Tutti gli eventi vedono il patrocinio e il sostegno attivo del Comune di Rosolina.