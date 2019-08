Staff d’eccellenza per una settimana di allenamenti 

FORNI DI SOPRA (UDINE) - Sessanta atleti di kickboxing, provenienti da tutto il Veneto, Friuli Venezia Giulia e con una folta rappresentanza polesana, sono rientrati da pochi giorni dalla settimana del “3° Kick Boxing Camp”, organizzato dal tour operator Cavalier Travel in collaborazione con le società sportive Cipriani Area Sport e Auxe.

I fighters, dagli 8 ai 16 anni, sono stati impegnati dal 7 al 13 luglio a Forni di Sopra (Ud) con allenamenti condotti nientemeno che dal Maestro Alessandro Milan, responsabile tecnico della nazionale italiana Cadetti e Junior di Light Contact della Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Sambo Shoot Boxe, coadiuvato dal Maestro Marco Ferrarese, pluricampione e ora punto di riferimento delle palestre Auxe, e dagli istruttori Roberta Cargno, una delle più conosciute campionesse di Light Contact a livello mondiale, Chiara Zago, coordinatrice organizzativa del camp, e, negli ultimi giorni del camp, anche da Dinora Quadretti, Albano Tubiana e Fabio Panizzolo, nonché dall’animatrice Alessia Musacchi.





Agli ordini di questo staff d’eccellenza, i camperini hanno sostenuto allenamenti di Light Contact e di Point Fighting, con momenti di autentico agonismo e, altri, di svago totale con le escursioni in rifugio, il parco avventura sugli alberi e il parco divertimenti per i più piccini, la caccia al tesoro per le vie della splendida Forni di Sopra, oltre alle diverse uscite in piscina e, per i più grandi, anche nell’attrezzatissima palestra del centro sportivo di Forni di Sopra, a due passi dall’hotel in cui soggiornava la numerosa comitiva.

A proposito di Forni di Sopra, delizioso centro scelto da diversi vip per le proprie vacanze, l’amministrazione ha fatto sentire tutta la sua vicinanza al gruppo di fighters. Presente alla premiazione finale, davanti ai numerosi genitori, anche il vicesindaco Giancarlo Dose che ha ringraziato organizzatori, partecipanti e familiari, per aver scelto Forni di Sopra.