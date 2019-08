Sandra Passadore: "Simoni pensi a chi ha voluto perdere i 5 milioni di euro per la nuova casa di riposo"

ADRIA (ROVIGO) - La presidente del Csa di Adria, Sandra Passadore, proprio non ci sta: "E’ difficile costruire un’accozzaglia di informazioni senza fondamento come quella riportata nell’articolo apparso sui quotidiani locali in relazione al comunicato stampa di Federico Simoni". E' di qualche giorno fa infatti dichiazione di Simoni, ex vicesindaco del comune oggi non eletto in consiglio comunale, che attaccava sia il Csa che la giunta di Omar Barbierato sulla mancata richiesta di commissariamento dell'ente Ipab alla Regione Veneto (LEGGI ARTICOLO).

"Leggo un comunicato del sedicente referente di “Forza Italia” di Adria. Sono stati affastellati vari argomenti, tagliati grossolanamente, gettati nel frullatore della demagogia, e si è preparato un buon frullato di nulla".

Passadore fa una premessa: "Più esplicitamente: sul Csa di Adria sono apparse molte notizie sulla stampa, per lo più prive di fondamento, a cui si è dato il peso che meritavano. Spesso il silenzio per non trasformare il centro per anziani in arena politica per spiacevoli passerelle". Secondo la presidente del Csa dunque il porta voce adriese di Forza Italia dovrebbe prendersi la briga di conoscere con maggiore grado di dettaglio le questioni.



Ma la precisione su alcune affermazioni è inevitabile.

"Il Csa di Adria non è un ente agonizzante, - spiega Passadore - considerato che ha chiuso gli ultimi due bilanci di esercizio con un modestissimo utile, evidenza certificata che lo pone tra le poche Ipab della provincia di Rovigo e Venete in attivo; consiglio al riguardo al porta voce adriese di coordinarsi con i pari grado dell’alto Polesine e scoprirà che esistono situazioni ben più gravi".

"Il servizio presso il Csa è apprezzato - prosegue - da quanti vengono accolti nella struttura, considerato che la struttura è satura e la lista di attesa anche a mercato libero è consistente". "Il Csa opera regolarmente verifiche e bonifiche dei propri impianti per controllare ed eliminare eventuali agenti dannosi per le persone" continua ancora la presidente, che alla fine ribadisce come la casa di riposo non abbia alcun obbligo di avere una camera mortuaria, mentre ogni cimitero sì, invitando Simoni ad approfondire la lettura del decreto ministeriale 9 aprile 1994, circa gli “spazi calmi”.

Passadore sottolinea come Simoni abbia messo assieme "conoscenze sommarie, argomentazioni pretestuose, denigratorie di quanti operano quotidianamente per far funzionare al meglio la struttura (tra mille difficolta’) finalizzate esclusivamente ad accusare il Sindaco di volontà spartitorie. Imbarazzante che tale ennesimo commento arrivi proprio dal re degli accordi che autodichiarava dalla sua poltrona di vicesindaco “qui comando io”".

A colpire maggiormente Passadore però è il finale delle dichiarazioni di Simoni, circa la vetustà della struttura, e gli ricorda chi ha voluto perdere il finanziamento regionale da 5 milioni di euro per realizzare una uova struttura per anziani non autosufficienti, contando su un ulteriore investimento di Ater di 2 milioni per il recupero di parte dell’attuale complesso di riviera Sant’Andrea.

"Ora sarebbe bene ricordare che nel corso dell’anno 2017 l’amministrazione del Csa aveva messo a disposizione l’unica soluzione percorribile tecnicamente e amministrativamente per avere una struttura nuova ad Adria per anziani non autosufficienti.

"Non se ne fece nulla, l’accordo di programma già sottoscritto dall’allora sindaco, unitamente alla presidente del Csa di Adria e al commissario Ater di Rovigo non venne ratificato dal Consiglio comunale di Adria “per equilibrio di poltrone”; svanirono alla fine dell’anno i 5 milioni già assegnati da Regione Veneto e l’impegno finanziario di Ater".

Passadore incalza: "Lo ricorderà bene il porta voce adriese di Forza Italia, visto che quella formazione politica siedeva tra i banchi della maggioranza che fu capace di lasciarsi scappare un’occasione storica per il miglioramento dei servizi per gli anziani non autosufficienti del territorio e la riqualificazione di una parte della città; se lo ricorderà bene l’allora vicesindaco rappresentante di Forza Italia, subito dopo un consiglio comunale di fuoco che ne ha minato la credibilità, e non solo quella, per le evidenze dei brogliacci di intercettazioni telefoniche lette in quel consesso. Ecco, questa sì è incompetenza certificata!".