CAVARZERE (VE) - Domenica 21 luglio a Cavarzere (Ve) presso il “Circolo Ippico Asd Horsemanship Academy” si è disputata la 3^ tappa del Trofeo Nord Est Veneto – one day dressage salto ostacoli e cross country.

Alla competizione hanno preso parte, oltre agli allievi del “Circolo Ippico Horsemanship Academy" anche 3 circoli ippici provenienti dal Veneto: Centro Equestre Il cuore Oltre l'Ostacolo Asd, "Asd Agriscuderia il Moraro, e Circolo Ippico Alessia Jumping Team Asd. 60 i partenti nelle discipline di dressage, cross country e salto ostacoli.

Una domenica ricca di entusiasmo all'insegna dello sport e dello spirito di squadra, contornata da moltissimi amici e parenti, che hanno contribuito a rendere questa gara davvero speciale.





Una grossa soddisfazione per la riuscita di questa prima giornata del centro, dove grazie all’organizzazione impeccabile tutto si è svolto senza intoppi. Ottimi risultati per il padroni di casa con un 1° posto nella categoria H80 a barrage salto ostacoli per Tommaso Mootho Curpen e un 1° posto nella categoria Istruttori H90 a barrage per Jessye Benetto.

L’organizzazione ringrazia il giudice Franco Cappellini per la professionalità, gli istruttori del centro Mattia Zerbin, Enrica Dall' Occo, Jessye Benetto per la sana competitività e rispetto assoluto del cavallo, tutti i soci del circolo per l’aiuto e tutti i partecipanti ed i loro istruttori”.