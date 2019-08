100mila euro in arrivo a sostengo del Cur 

VENEZIA - La Giunta regionale ha avviato la procedura per l’assegnazione di un contributo di 100.000 euro a sostegno del Cur (Consorzio Università Rovigo). In particolare, la somma è destinata a sostenere anche per l’anno accademico 2019-2020, i corsi di laurea, laurea magistrale e un dottorato di ricerca attivi nel capoluogo polesano.

Il Cur, costituito da Provincia e Comune di Rovigo insieme a Camera di Commercio di Venezia e Rovigo Delta Lagunare – riunisce oggi i corsi di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione, in Diritto dell’economia, nelle Professioni sanitarie (Educazione professionale, Infermieristica e Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia) oltre ai corsi di laurea magistrale in Management dei servizi educativi e formazione continua, in Ingegneria meccanica, in Giurisprudenza e il dottorato di ricerca in Diritto dell’Unione europea. I corsi sono attivi in collaborazione con l’Università di Padova, esclusi gli ultimi due che sono in collaborazione con l’ateneo ferrarese. Il numero degli studenti, negli anni si è dimostrato crescente passando dai 1.300 nell’anno accademico 2005-2006 ai 2.400 del 2013-2014, attestandosi – anche per effetto dell’introduzione del numero programmato – sulle 2.000 unità, confermate quest’anno.

“È compito della Regione – sottolinea l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Elena Donazzan - promuovere iniziative che favoriscano attività didattiche e formative mirate all’occupazione e favorire il miglior equilibrio tra la domanda e l’offerta di lavoro. Il contributo deliberato a favore del Cur è un provvedimento che va in questa direzione, con l’obiettivo di garantire la continuità dell’attività di istruzione universitaria in una realtà che fino a oggi ha dato ottimi risultati”.

“Sostenere il Consorzio universitario significa dare una risposta importante al territorio – aggiunge l’assessore del Veneto alla Cultura Cristiano Corazzari -. Negli anni in cui il Cur ha consolidato la sua attività, infatti, per alcune discipline ha dato una risposta a quanti per proseguire gli studi a livello universitario avevano come unica prospettiva trasferirsi in altra provincia. Garantire il sostegno alla prosecuzione dei corsi, alcuni importanti per la connessione con la realtà economica e le soluzioni occupazionali, è una grande attenzione verso i giovani e le loro famiglie”.