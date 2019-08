Una giostra speciale finalmente per tutti 

MELARA (RO) - A seguito dell’incontro “Una giostra per tutti” che si è tenuto all’interno del meeting della giostra lunedì 29 luglio presso la sala consiliare di Melara è stato presentato un ordine del giorno al Consiglio regionale del Veneto del 30 luglio.

A presentarlo la consigliera Patrizia Bartelle (insieme a Ruzzante e Guarda) che ha partecipato alla tavola rotonda del 29 luglio portando un proprio contributo. Dopo aver misurato l’attenzione delle imprese e dei buyers esteri presenti al convegno la Consigliera Bartelle ha chiesto alla Giunta di farsi promotrice del pieno accesso alle giostre e ai parchi divertimento alle persone diversamente abili.

Il convegno di lunedì ha visto la presenza di numerosi imprenditori del distretto, dei buyers esteri presenti al meeting e del consulente Gianni Chiari che da anni lavora sul progetto “Una giostra per tutti”. Il progetto mira a rendere accessibili ai diversamente abili giostre e parchi. Dopo una fase sperimentale che ha misurato gli effetti dell’uso delle attrazioni per i diversamente abili, ora la seconda fase del progetto mira ad attrezzare giostre e parchi per rendere fruibili in sicurezza il maggior numero di attrazioni.

Il sostegno della Regione Veneto, che da anni sostiene il distretto con grande convinzione, può essere un ulteriore passo nella concretizzazione del progetto.

Cna sostiene il progetto nella certezza che, oltre all’indubbio valore sociale dell’iniziativa, ci sia anche la possibilità di creare attrazioni più sicure e più allettanti per il mercato. Si tratterebbe di un’evoluzione del prodotto molto importante e capace di mantenere il distretto polesano ai vertici della fornitura di giostre.