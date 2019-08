Florsystem, l'azienda si impegna al confronto con i lavoratori

VENEZIA - Giovedì 1 agosto in Regione Veneto si è tenuto il tavolo regionale di confronto tra i vertici della società florovivaistica Florsystem srl di Porto Tolle e le rappresentanze sindacali in merito alla situazione aziendale. All'incontro, gestito dall'Unità di crisi regionale, l’azienda ha garantito l'avvio in tempi rapidi del confronto con i propri lavoratori al fine di definire in termini puntuali i tempi di erogazione delle mensilità non pagate.

L’azienda ha altresì assunto l'impegno di aggiornare tempestivamente le organizzazioni sindacali circa le possibili prospettive di rilancio aziendale non appena vi saranno significativi elementi di novità. L'Unità di crisi regionale continuerà a monitorare la situazione aziendale in raccordo con le organizzazioni sindacali.