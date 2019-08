L'università ad Adria l'inizio del cambiamento

ADRIA (Rovigo) - E' palpabile l'entusiasmo delalla notizia ( LEGGI ARTICOLO ) che il corso di laurea in scienze infermieristiche è diventato realtà., a nome del gruppo comunica: "Vogliamo per questo porgere i nostri ringraziamenti al, a cui in passato non abbiamo lesinato critiche, prendendo atto dell’impegno che ha promosso fin dai primi mesi dell’anno in sinergia con, perchè questo corso di Laurea fosse organizzato proprio ad Adria e per aver messo a disposizione aule e servizi del nostro ospedale.Impegno e lavoro che lo stesso direttore generale non ha voluto reclamizzare, se non ad operazione conclusa, ovvero solo a seguito dell’accreditamento del orso di laurea da parte del Ministero dell’Istruzione.Una scelta lungimirante i cui risultati potranno avere benefici per tutta l’area del territorio del Delta, basso Veneziano e basso Ferrarese., in analogia con le altre città universitarie. Pensiamo ad esempio all’istituzione da parte dell’amministrazione di una Carta universitaria che possa permettere sconti nei negozi e nelle attività commerciali agli studenti.Non è nel nostro stile voler far prevalere lo spirito di parte rispetto alle necessità, non ci interessano i facili applausi o la propaganda fine a se stessa; in analogia a, lasciando facili entusiasmi e meriti di parte agli altri.