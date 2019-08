Aria di casa per la CorriXRovigo

ROVIGO - La sesta tappa dell'edizione 2019 della CorriXRovigo è stata una sorta di ritorno a casa. Ieri sera, giovedì 1 agosto, la partenza e l'arrivo del consueto ritrovo podistico non competitivo sono stati ospitati dal Polo Natatorio di Rovigo, sede dell'Asd CorriXRovigo, nonché di tanti eventi nel corso delle precedenti stagioni. Alle 20 circa 300 sportivi, tra runner e camminatori, si sono ritrovati sotto l'arco gonfiabile allestito sul prato vicino alla piscina olimpionica per lanciarsi nei due percorsi allestiti dagli organizzatori.

Dopo essersi allungato lungo le strade del quartiere Tassina, il plotone giallo fluo ha imboccato la pista ciclabile Badn Powell arrivando al ponte sull'Adigetto nei pressi di via Curiel: lì ad attendere i podisti c'era il ristoro presidiato dalle associazioni Giovani in Cammino, Down Dadi e Uguali Diversamente. A questo punto chi ha optato per il percorso più corto ha proseguito dritto per rientrare al Polo Natatorio lungo viale Porta Po; i più allenati hanno allungato il tragitto percorrendo due anelli in "Città giardino", coloratasi come mai prima grazie al transito dei tanti sportivi. Poi tutti si sono nuovamente riportati sulla pista ciclabile per un nuovo transito davanti al punto di ristoro, apprezzatissimo visto il grande caldo che anche nelle ore serali non ha dato tregua; quindi il ritorno al punto di partenza seguendo le stesse orme dei runner impegnati nel percorso più breve.

All'arrivo ricco ristoro finale a base di frutta offerto da Onoranze funebri Cipriani e dai ragazzi del Nuovo Basket Rovigo, che hanno collaborato con lo staff della CorriXRovigo per la perfetta riuscita della sesta tappa. Poi acqua per tutti: quella dei distributori di Water&Wine, sempre nel rispetto della mission "no waste" che caratterizza questa edizione della CorriXRovigo, e quella della piscina e degli scivoli del Polo Natatorio che hanno accolto i partecipanti per un tuffo rigenerante.

Archiviata un'altra apprezzata tappa, la CorriXRovigo si prende un breve periodo di pausa, ma già si pensa alle ultime due tappe della stagione. Una fuori Rovigo il 29 agosto con partenza dall'Emporio Borsari a Badia Polesine, che offrirà il ristoro finale a tutti i podisti e camminatori. Poi gran finale della stagione con un evento in piazza Garibaldi a Rovigo con partenza dalla Parafarmacia Garibaldi e ristoro finale offerto dal bar Thun; in questa ultima occasione saranno presenti anche Corte Carezzabella, con i suoi prodotti, e la Pugilistica Rodigina per una dimostrazione e per organizzare il riscaldamento dei runner.

Le iscrizioni alla CorriXRovigo 2019 sono sempre aperte sul sito corrixrovigo.it o al negozio Finish Line in Area Tosi. Sostengono la settima edizione: il main sponsor Polis Ceramiche, Aciemme Automobili, Silla, Goa Goa, Centro Attività Motorie Bianalisi Veneto, Pizzeria “La Deliziosa”, Attico Immobiliare, Salone Gaudenzi, Angeli 6 Lacoste Colmar, Striscia la piadina, Parafarmacia Piazza Garibaldi, Corte Carezzabella, Water&Wine, Irsap, Tecnocopy, Ops Group, Bagno Perla, Aics, Archimedia.