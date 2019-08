Operazione controsorpasso

ROVIGO - Si chiude sabato 3 agosto, il cammino del Baseball Softball Club Rovigo nel campionato di Serie A2 di softball. Le ragazze rossoblù saranno impegnate nel recupero del sesto turno del girone di andata: sul diamante di via Vittorio Veneto arrivano le Stars Ronchi. Gara uno è in programma alle 14.00, a seguire gara due.

Saldamente in sesta posizione nel gruppo B, il Rovigo si pone come obiettivo il controsorpasso ai danni delle friulane, attualmente quinte. Una settimana fa le posizioni erano infatti invertite. Poi lo Stars ha colto una doppia vittoria nella sfida al Calì Roma, mentre le polesane hanno ceduto di misura al forte Macerata. Ma proprio quell'8-7 imposto dalle marchigiane, con le rossoblù per gran parte dell'incontro in pieno controllo sulle avversarie, ha dato molta fiducia alle "Girls" rodigine, che ora sembrano intenzionate a chiudere in bellezza il loro campionato. Si tratta infatti dell'ultimo incontro nel girone B di Serie A2, dal momento che l'eliminazione dei playout decisa in corsa dalla Fibs rende superfluo il recupero di tutte le gare rinviate in primavera.