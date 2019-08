L’ex rossoblù alla corte di Stefan Basson

FIRENZE – Cresciuto nel vivaio dei Bersaglieri ha vinto uno scudetto in Under 18 e sul suo arrivo a Firenze ha dichiarato: “Non vedo l’ora di dimostrare quanto valgo sul campo. Spero di dare tanto a questa squadra e spero anche che questa squadra dia tanto a me. Sono sicuro che crescerò molto quest’anno grazie ad allenatori e compagni. Non vedo l’ora di cominciare”.

Elia Venco cresciuto nel Rovigo vestirà la maglia del Toscana Aeroporti I Medicei di coach Stefan Basson. Classe 1998, 188 cm per 98 kg, la terza linea è già in orbita Italseven. Nel club toscano tempo di saluti invece per Francesco Minto.

Nome: Elia

Cognome: Venco

Soprannome: Venk

Data di nascita: 7 maggio 1998

Luogo di nascita: Rovigo

Nazionalità: Italiana

Altezza - cm: 188

Peso - kg: 98

Ruoli giocati: terza linea

Ruoli preferiti: terza linea

Club di provenienza: Femi-CZ Rovigo

Honours: Campione d’Italia Under 18 (Femi-Cz Rovigo 2015/2016), raduno Nazionale Seven (Parma 2018), Accademia Zonale Rovigo