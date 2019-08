Fabio Maistro acquistato dalla Lazio, girato in prestito alla Salernitana 

ROMA – La Lazio ha ufficializzato un colpo in chiave mercato, si tratta di Fabio Maistro, centrocampista classe ’98 originario di Rovigo, un vero polesano Doc. Sarà girato in prestito alla Salernitana per una stagione. La notizia la dà la società biancoceleste attraverso una nota ufficiale sul proprio sito: "La S.S. Lazio comunica di aver acquisito definitivamente le prestazioni sportive del calciatore Fabio Maistro proveniente dal F.C. Rieti. Lo stesso calciatore è stato trasferito temporaneamente, sino al 30/06/2020, dalla S.S. Lazio all’U.S. Salernitana 1919".

Una notizia importante che arriva dopo la notizia di qualche settimana fa con Manuel Lazzari (LEGGI ARTICOLO) che era passato dalla Spal alla Lazio dopo un accordo di ben nove milioni più il cartellino Murgia.

Maistro ha percorso le trafile del settore giovanile della Fiorentina, per poi approdare prima al Gavorrano e poi al Rieti, dove ha collezionato ben 35 presenze con 5 gol. Una soddisfazione per lui che un domani avrebbe la possibilità di giocare con la compagine romana, mentre nel frattempo correrà per la vittoria del campionato di serie B con la Salernitana dell’ex ct della nazionale.