Porto Tolle protagonista in Spagna per turismo e politiche giovanili

PORTO TOLLE (Rovigo) –Infatti, nello specifico la dgr della Regione Veneto n. 1392 del 29.08.2017 ha regolamentato il piano di interventi in materia di politiche giovanili, elaborato in modo collegiale dai Comitati dei Sindaci dei distretti sanitari di riferimento, con il supporto tecnico organizzativo della direzione dei servizi sociali dell’azienda ulss e con il supporto tecnico professionale dei soggetti pubblici e privati che operano localmente nel settore delle politiche giovanili.L'azionesi inserisce nele insiste in modo particolare nei due comuni di, qualinel coinvolgimento dei giovani partecipanti per la predisposizione dei contenuti innovativi di una app turistica. Tra le diverse attività, il progetto prevede il confronto con le istituzioni, le realtà no profit e gli operatori turistici del territorio di appartenenza e l'incontro con realtà simili nellaAl primo viaggio di scambio hanno partecipato sette giovani (dei dodici coinvolti nell’azione), quattro rappresentanti delle cooperative sociali che stanno seguendo il progetto,nell'ottica della stretta collaborazione avviata dai comuni deltini che si affacciano sulla costa sui temi del turismo, dell'inclusione e dello sviluppo del territorio.Tutto si è svolto nei giorni 28, 29 e 30 luglio sul Delta dell’Ebro e sarà oggetto di un incontro aperto alla cittadinanza durante il quale verranno presentati i contenuti del progetto.. Ora ai ragazzi, guidati dagli operatori di Rem scs e Goccia scs, il compito di fare sintesi dell’esperienza e avanzare le proprie proposte per rendere maggiormente fruibile la visitazione nel Delta del Po.È sempre più facile lamentarsi che mettersi in gioco in prima persona. Questi ragazzi ci stanno dimostrando che esiste anche nelle giovani generazioni il desiderio di impegnarsi in prima persona per il futuro del proprio territorio. Il nostro compito è quello di sostenerli e non deludere le loro aspettative." Successivamente ancheÈ nostro impegno quotidiano, e questa esperienza non può che rafforzarlo, lavorare perché le giovani generazioni acquisiscano maggiore consapevolezza delle potenzialità del territorio in cui viviamo e abbiano la possibilità non solo di crescere, ma anche di vivere e lavorare nel Delta del Po. Un traguardo importante raggiunto nel corso degli ultimi mesi è sicuramente anche il dialogo costruttivo e il lavoro di rete tra i tre comuni del Delta che si affacciano sulla costa".Grazie agli organizzatori per aver permesso tutto ciò"