Telecamere inutili per incastrare i delinquenti

Va di moda chiedere l'installazione di telecamere per identificare i responsabili di reati. Questo desiderio di "Grande Fratello" trova fondamento sulla convinzione, purtroppo spesso errata, che in questo modo si possa assicurare alla Giustizia il malfattore. La realtà è molto diversa. E' bene che si sappia che anche questo legislatore, verde giallo, al di la dei proclami, continua a mantenere in vita un sistema che consente ai piccoli criminali di farla franca.



L'attuale codice penale non punisce più l'autore del reato se il colpevole, o presunto tale, sceglie di avvalersi di alcune di alcune forme difensive ben codificate. I Giudici possono escludere la punibilità se il fatto viene ritenuto di particolare tenuità semprechè la pena detentiva prevista non sia superiore nel massimo a cinque anni ( art. 131 bis c.p.). I Giudici, in alternativa, possono dichiarare estinto il reato se l'imputato si sottopone alla cosidetta "messa alla prova" ( art. 168 bis c.p.). Ancora possono dichiarare estinto il reato per "condotte riparatorie" (art. 162 ter c.p.). Possono dichiarare il "perdono giudiziale" se l'imputato è minore degli anni 18 ( art. 169 c.p.). Senza contare che alcune ipotesi di reato sono state depenalizzate il che significa che non è più reato, l'ingiuria, la falsità in scrittura privata, gli atti osceni in luogo pubblico, la sottrazione di cose comuni, il danneggiamento semplice, ed altre 36 ipotesi di ex-reati che è inutile elencare. Senza contare il beneficio della sospensione condizionale della pena, o le altre forme premiali se l'imputato sceglie riti alternativi, come il patteggiamento o giudizio abbreviato, rispetto al giudizio ordinario.



Tutto ciò per dire che, oggi, è molto difficile che il responsabile di un reato possa essere arrestato e di conseguenza condannato ad una pena detentiva anche breve. Telecamere si, ma per cosa? Per assistere poi ad un processo che non porterà a condanne?. Che non sia il caso di modificare il codice penale, magari prevedendo pene anche brevi, ma certe, senza tanti sconti e premi?.

Ezio Conchi

"Cambia Rovigo" e "Rovigo Futura"