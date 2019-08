Il Calvisano si prende Adam Wessels

CALVISANO (BS) - Ventinovenne, Adam Wessels è nato a Pretoria il 4 gennaio 1991, 108 kg per 195cm, é arrivato al rugby alla Zulu Land Rugby Academy.



E’ la nuova seconda linea del Kawasaki Robot Calvisano di coach Massimo Brunello chiamata a difendere il titolo conquistato il maggio scorso contro la FemiCz Rovigo.

In attesa della risposta di mercato dei Bersaglieri, il Calvisano intanto ha sostituito degnamente Cavalieri. Adam Wessels nel 2010 ha disputato con gli Sharks la Currie Cup. Negli anni successivi, sempre nello stesso campionato, ha indossato i colori dei Border Bulldogs per poi iscriversi all’Università di Kwa-Zulu Natal e studiare economia. Durante gli studi, ha giocato con la squadra dell’università nel Varsity Sheild Cup e, nuovamente con gli Sharks, nel Vodacom Cup. Arrivato la prima volta in Italia nel 2016 ha giocato due stagioni consecutive nel San Donà, realizzando 3 mete e totalizzando 2394 minuti nelle 33 partite giocate in Eccellenza. Attualmente sta disputando la Vodacom Cup, in Sudafrica, con College Rovers di Durban.

A Calvisano arriverà la prima settimana di settembre dopo aver concluso la Vodacom Cup.

"E' il giocatore che cercavamo - ha dichiarato il ds del Calvisano, Deane McKinnel - solido, buon saltatore e ottimo agonista. L'ideale per completare una rosa fatta di giocatori italiani molto giovani"