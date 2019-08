Il bel futuro del teatro Balzan sempre più vicino 

BADIA POLESINE (ROVIGO) – L’assessore alla Cultura Valeria Targa torna a parlare sull’esito della delibera che, il 31 luglio scorso, con l’approvazione dello Statuto ha dato il via libera alla costituzione dell’associazione senza scopo di lucro che dovrà gestire la “piccola Fenice” di piazza Vittorio Emanuele II. L’assessore è convinta che la costituzione di un’associazione di scopo possa essere la scelta più idonea la gestione del teatro Balzan, una “bomboniera” che notoriamente non si sostiene economicamente da sola, nemmeno col contributo dei soci, per l’esiguità dei posti disponibili. Sicuramente però l’associazione potrà organizzarsi per ricevere contributi per la promozione culturale oggi preclusi e questo consentirà di programmare finalmente stagioni teatrali più strutturate di quanto ora si possa fare.

Con l’associazione sarà, inoltre, possibile tessere quella rete di rapporti indispensabili per una buona programmazione come, per esempio, col Teatro Stabile del Veneto oppure consolidare le già ottime relazioni con Arteven, che già hanno consentito anche se in modo estemporaneo per la carenza del budget disponibile buone realizzazioni. Certamente d’ora in poi sarà possibile pianificare una vera stagione teatrale, con quella continuità fin qui mancata e migliorare così l’offerta.

“Il concetto ispiratore dell’iniziativa è quello di sfruttare al meglio le potenzialità del teatro, facendolo conoscere almeno su un piano regionale”.

“Avremmo potuto scegliere altre soluzioni, come la Fondazione o il Comitato di gestione ma, considerando i tanti elementi che connotano la nostra realtà, questa ci è sembrata la più perseguibile. Elemento qualificante che denota la serietà della proposta e ci conferma sulla bontà dell’idea è stata l’adesione convinta di due Istituti bancari, notoriamente prudenti in queste avventure”.

L’associazione, alla quale si partecipa con una quota di 5.000 euro, in ogni caso è aperta a tutti, quindi anche al privato cittadino benché le aziende, che possono beneficiare dell’“art bonus” che consente un credito d’imposta del 65% dell'importo investito, appaiano le più interessate con un ritorno d’immagine nettamente superiore all’impegno economico.

Questa è sicuramente una fase prodromica importante, da considerarsi come il primo mattone di un lavoro tutto da perfezionare. A garanzia dei cittadini sulla tutela del bene, nell’associazione il Comune conserverà il controllo della maggioranza del consiglio direttivo, perché oltre ai due membri di diritto (sindaco e assessore), sceglierà due componenti. Il consiglio direttivo durerà tre anni in modo che la scadenza coincida con la fine del mandato della giunta attuale. “Giustamente, sostiene assessore, ci deve essere una prevalenza del comune che è il proprietario della struttura ed ha investito milioni di euro nel suo recupero e nella sistemazione”. L’associazione comunque camminerà sulle sue gambe in autonomia e questo favorirà la continuità del progetto. “Se ci riusciremo avremo fatto bingo”.

Infine l’assessore alla cultura ha voluto esprimere una considerazione sull’atteggiamento assunto dalla minoranza che, nel consiglio del 31 luglio, si è astenuta dal voto: “Un comportamento prevedibile anche se avrei preferito una maggior adesione, considerando che la soluzione proposta andrà a beneficio di tutti; sarebbe utopistico pensare che questa fosse la soluzione ottimale ma è una soluzione, sulla quale e possibile lavorare migliorandola”. Valeria, in definitiva, avrebbe auspicato una maggior condivisione anche perché lo Statuto era stato esposto alla minoranza accogliendone anche alcune proposte migliorative.

“Personalmente avrei preferito un atteggiamento di adesione, senza pretendere di avere comunque ragione; avrei preferito una scelta trasversale, a maggior ragione che Idana Casarotto è stata il mio predecessore e, quindi, ha la perfetta consapevolezza della complessità del problema. Il consiglio comunale almeno in talune occasioni dovrebbe trovare la forza della coesione a prescindere dalle legittime contrapposizioni. Essere minoranza non significa fare solo opposizione. Comunque vada, si è messa sul piatto una soluzione concreta. Dispiaciuta per l’assenza in consiglio di Stroppa? Sì, perché lo stimo come ottimo tecnico e l’avrei voluto come interlocutore nella discussione di questa progettualità importante per Badia”.

Ugo Mariano Brasioli