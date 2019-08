Trentuno le coppie che hanno preso parte alla tappa

ROSOLINA MARE (RO) - Si è tenuta lo scorso sabato 3 agosto al Bagno Perla di Rosolina Mare, la tappa regionale di beach volley organizzata da Fipav Rovigo e patrocinata dalla Città di Rosolina.

Il comitato regionale Fipav Veneto ha indetto il circuito regionale maschile e femminile di beach volley 2x2, riservato alla categoria giovanile Under 16. Fipav Rovigo ha ospitato la quarta tappa di questo circuito, proprio lo scorso sabato a Rosolina.

Dopo poco più di un mese dal primo evento regionale su sabbia polesana, la tappa del campionato regionale di beach volley Under 14, si è tornati a Rosolina, allo stabilimento balneare Bagno Perla che anche questa volta per l’evento ha messo a disposizione della federazione sei campi da beach volley, spazi d’ombra per gli atleti, area briefing, servizi docce/spogliatoi e frutta fresca a tutti i partecipanti.

Hanno partecipato alle gare del circuito regionale Under 16 esclusivamente atleti ed atlete nati/e dal primo gennaio 2004 al 31 dicembre 2008 in possesso di un tesseramento agonistico presso società Fipav che svolgono attività di pallavolo. Trentuno le coppie che hanno preso parte a questa tappa, diciotto femminili, tredici maschili provenienti non solo dal Veneto, dall’Emilia Romagna e dal Trentino.





Si è svolta in giornata con gironi di qualificazione e tabellone a singola eliminazione per determinare i relativi vincitori della categoria maschile e femminile.

Dopo un’intensa giornata di gare si sono delineati i podi della quarta tappa regionale di beach volley Under 16. Nel maschile si è classificata terza la coppia formata da Sartore/Cunial, al secondo posto Bernardis/Coser, al primo Mancini/Armellini. Nel femminile terza piazza conquistata da Chistè/Cangini, seconda posizione per Margoni/Defranceschi, primo gradino del podio per Chiappetta/Pasa.

Le coppie della provincia di Rovigo che hanno preso parte all’evento: Scattoli Nicola/Ramazzina Alessandro, Borgato Filippo/Rossi Yuri, Ghedini Umberto/Lovisari Mattia, Ferrari Camilla/Baldin Sofia e le coppie che hanno ottenuto il miglior risultato a un passo dal podio, con la quinta posizione: Pieretto Sara/Ferrari Greta, Martinello Giorgia/Ardizzon Alessia, Busatto Aurora/Canzian Gaia.

Da segnalare inoltre che la tappa è stata banco d’esame pratico per i nuovi arbitri di beach volley, promossi tutti dopo la brillante prestazione offerta nel corso della giornata. Tra loro, anche l’ufficiale di gara di Fipav Rovigo Cosimo Di Nuzzo.

Alle coppie che hanno partecipato al campionato regionale Under 16 sono stati assegnati punti validi per accedere al Master finale di Fipav Veneto e alla finale scudetto programmata a Caorle il 21 agosto prossimo.