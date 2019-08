Chiesto al Governo lo stato di calamità per le zone colpite dalla tempesta

ROVIGO - Polesine devastato dal maltempo venerdì 2 agosto, soprattutto le zone della riviera e del comune di Porto Tolle (LEGGI ARTICOLO).

“Il governo decreti lo stato di calamità naturale per i territori della Regione Veneto messi in ginocchio dal maltempo degli ultimi giorni". E' quanto chiede la senatrice di Forza Italia, Roberta Toffanin, che, insieme ai colleghi Andrea Causin, Massimo Ferro e Antonio De Poli, ha presentato un'interrogazione al governo.

"I violenti nubifragi - spiega la senatrice - hanno interessato in particolar modo le province di Treviso, Padova, Venezia e Rovigo e hanno colpito gravemente anche gli edifici pubblici e privati. A Montagnana ad esempio (in provincia di Padova) sono crollate, a causa del forte vento, alcune merlature della cinta muraria risalente al Medioevo e considerata "la meglio conservata d'Europa", ferendo al cuore il nostro patrimonio artistico e architettonico dal valore inestimabile. Non solo - aggiunge la senatrice - Interi territori sono stati devastati e tante colture distrutte con conseguenze economiche gravissime. Si stima infatti una perdita di raccolti fino all' 80-100% soprattutto nel comparto vitivinicolo.Per questi motivi chiediamo al governo che intervenga urgentemente per assegnare adeguate risorse necessarie al ripristino della normalità, sostenendo imprese e Comuni coinvolti. Inoltre - conclude la senatrice Toffanin - sarebbe opportuno che il governo prevedesse di investire risorse con finalità preventive, coinvolgendo l'Unione Europea attraverso la mobilitazione del Fondo di Solidarietà Europeo".