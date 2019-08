Nuova ondata di caldo da venerdì

ROVIGO -Il maltempo sta interessando Dolomiti e Veneto centro settentrionale con roviesci e temporali sparsi. Il deciso miglioramento è atteso proprio dal 9 agosto. Arpav spiega che "un promontorio di origine africana si affermerà sul Mediterraneo determinando condizioni di prevalente stabilità e una temporanea fase di caldo afoso, con temperature che tra sabato e lunedì raggiungeranno valori molto superiori alla media, in particolare sulla pianura più interna".Farà molto caldo anche in montagna. Arpav precisa che "in alta quota lo zero termico si porterà all’incirca intorno ai 5000 m e nei fondovalle prealpini le temperature potranno localmente arrivare ai 33-35°C".