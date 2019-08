L’app “Confini Parco”, preziosa per cacciatori e pescatori per evitare multe

PORTO VIRO (ROVIGO) - È stata presentata al centro visitatori del parco regionale Veneto del Delta Del Po di Porto Viro,”Confini Parco”. La nuova App finanziata dal Parco stesso che, attraverso l'impiego del Gps del telefono geolocalizza l'utente all'interno di una mappa, segnalando a quest'ultimo se si trova o meno all'interno del perimetro del parco. L'app al momento è disponibile solo per Android su Play Store, ma sarà presto scaricabile anche su Itunes per dispositivi Apple. "La App Confini Parco è un utile strumento per tutti i cacciatori e pescatori - afferma l'assessore alle politiche venatorie di Adria Sandra Moda - che spesso sconfinano per errore dentro il perimetro del Parco incorrendo in sanzioni e ammende". Non solo. La nuova App consentirà di effettuare segnalazioni che presto permetteranno agli utenti di comunicare i problemi quali rifiuti abbandonati, piante malate e altre problematiche.

"Questo strumento - afferma l'assessore al Turismo e alla comunicazione della città etrusca Andrea Micheletti - è un'ottima opportunità in quanto ci permetterà di ricevere segnalazioni georeferenziate, facilmente eseguibili da parte dei cittadini che permetteranno agli enti pubblici, come il nostro comune, una risoluzione più efficiente delle criticità”.

Una novità importante non solo per cacciatori e pescatori, ma anche per tutti i turisti che giornalmente si trovano in queste zone e possono capire al meglio in che luogo si trovano con maggiore precisione.