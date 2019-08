Composti i gironi di campionato e di Coppa Veneto

ROVIGO – Ufficializzati i gironi dall’Eccellenza alla seconda categoria venete. Partendo proprio dall’Eccellenza non vi sono polesane, ma probabile un duro scontro tra la neopromossa Castelbaldo Masi e l’Arcella nel girone A, mentre nel B avremo una vera e propria corsa tra San Donà e Calvi Noale, due formazioni che vogliono tornare in D. Scendendo in Promozione il neopromosso Scardovari sarà nel girone C con il Porto Viro, mentre il Badia Polesine è nel girone veronese, con l’Albaronco favorito per il salto di categoria. In coppa Scardovari Porto Viro saranno con Azzurra Due Carrare e Piovese, mentre la squadra di Thomas Bonfante con il Cologna calcio, Sitland Rivereel e Aurora Cavalponica.

In prima categoria è probabile che il girone D sia in assoluto il più equilibrato, con tantissime formazioni che possono ambire alla vittoria finale e senza corazzate come lo Scardovari della scorsa stagione; nello specifico le polesane saranno: Pettorazza Grimani, Cavarzere, Rovigo, Loreo, Fiessese, Union Vis, Granzette e Tagliolese, ma spiccano i nomi anche di Nuovo Monselice e La rocca Monselice, oltre alla Villa Estense che ha acquisito il titolo dell’ex Stroppare. In Coppa i gironi saranno così composti: Fiessese, Rovigo, Union Vis, Villa Estense; Calcio Cavarzere, Loreo, Pettorazza, Tagliolese; AQS Borgoveneto, Bassa Padovana, Colli Euganei, Granzette.

Infine, in seconda categoria ritornano il Beverare e l’Union San Martino nel girone rodigino, mentre il Duomo viene esiliato nel girone padovano. Borgoforte e Junior Anguillara rimangono anche loro in zona padovana. Il girone H quindi sarà così composto: Altopolesine, Beverare, Crespino Guarda Veneta, Canalbianco, Zona Marina, Papozze, Frassinelle, Villanovese, Stientese, Polesine Camerini, Ficarolese, Union San Martino, Medio Polesine 2018, Grignano, Ca’ Emo e Boara Polesine. Mentre i gironi di Coppa avranno questo ordine: Altopolesine – Ficarolese – Stientese – Villanovese; Canalbianco ACV – Duomo - Grignano – Frassinelle; Cà Emo - Papozze 2009 - Polesine Camerini – Zona Marina Calcio 2011; Boara Polesine – Crespino Guarda - Medio Polesine 2018 – Union San Martino 2012; Beverare – Borgoforte – Junior Anguillara – Virtus Agna 2005.

Stefano Spano