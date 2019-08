Carenza di medici di base, scatta l’interrogazione

CASTELMASSA (RO) - Il gruppo consiliare Castelmassa Solidale per il lavoro (capogruppo Franca Bernini; consiglieri Vittoria Berveglieri, Michele Cirella, Matteo Pinotti) ha presentato un'interrogazione al sindaco Luigi Petrella.

Problema cronico la drammatica carenza dei medici di base, quando in Veneto la "medicina di gruppo non si è sviluppata". A Castelmassa su 4039 abitanti quasi un terzo ha più di 65 anni e "l'indice di vecchiaia è superiore a quello provinciale, già il più alto in regione... con una popolazione anziana crescono anche i bisogni di un'assistenza medica personale sempre più continua e puntuale".

Nel maggio 2020 andrà in pensione il dottor Antonio Gallerani, uno dei 4 medici di base massesi. "Considerata l'alta professionalità e il rapporto personale maturati con i propri pazienti in tanti anni di mandato, si presume che il suo pensionamento avrà un impatto forte sulla comunità massese".

La stampa locale ha più volte evidenziato che in alcuni Comuni l'autorità sanitaria non ha sostituito i medici di base andati in pensione, preferendo una "redistribuzione dei pazienti sugli altri medici, con evidenti disagi e modifiche sostanziali in negativo dei tempi di risposta". In altri Comuni, al contrario, "una mobilitazione forte e attenta della comunità e soprattutto dell'amministrazione comunale ha fatto sì che l'Uls decidesse la sostituzione del medico con evidenti vantaggi" per tutti.

In considerazione del fatto che "esiste il rapporto ottimale previsto dall'accordo regionale per la disciplina della dialettica con i medici di medicina generale e la scarsa disponibilità assistiti illimitati", degli altri medici di base di locali, Castelmassa Solidale per il lavoro ritiene necessaria una "mobilitazione che veda impegnata sia l'amministrazione comunale che la cittadinanza", ciò nei luoghi deputati, onde segnalare efficacemente il grosso problema derivato dal prossimo pensionamento del dottor Antonio Gallerani, facendo nel contempo pressione per la tempestiva sostituzione dello stesso, onde dare "continuità all'assistenza medica di base dei cittadini castelmassesi".