L’Ipab vuole dimettere ammalata di Alzheimer, scatta la denuncia per abbandono di incapace 

PAPOZZE (ROVIGO) - Abbandono di di incapace e interruzione di pubblico servizio. La denuncia presentata in mattinata ai carabinieri di Adria è da codice penale. Una signora 79enne ospite della casa di riposo Opera Pia Bottoni di Papozze lunedì 12 agosto sarà buttata fuori dalla struttura per anziani per morosità. La donna è ricoverata dal 2015 con la scheda di valutazione della Regione Veneto per demenza senile e Alzheimer.

La denuncia nei confronti del direttore Mauro Badiale, del legale rappresentante dell’Opera Pia, Mauro Guolo, ’ha firmata la figlia della signora inorridita quando è stata chiamata da una assistente sociale dell’Ipab per la comunicazione di dimissioni della madre. Prontamente si è affidata a Carlo Barotti, avvocato del foto di Rovigo, che si è preso carico di inviare la denuncia anche alla Regione Veneto, cui la casa di riposo è convenzionata, e al Prefetto di Rovigo.

“Gli ammalati di Alzheimer sono a totale carico del sistema socio sanitario nazionale, lo stabilisce la legge 328 del 2000 - specifica l’avvocato Barotti - poi ci sono fior fiore di sentenze che lo ribadiscono, una anche del tribunale di Rovigo”. Dal 2017 la figlia non paga la retta mensile mentre paga i servizi extra non coperti dai benefici di legge, la madre è allettata.

Sulla questione delle rette non pagate, per cui l’Ipab ha promosso un’ingiunzione di pagamento, seguita da opposizione dalla figlia della signora ricoverata, è incardinata una causa al tribunale di Rovigo che avrà la prima udienza a gennaio 2020.

“Una sentenza del 2019 stabilisce pure che sia nullo il patto stretto tra famiglie e struttura di ricovero per ovviare quanto stabilito dalla legge” sottolinea Barotti.

“Stamattina - spiega la figlia della signora ricoverata alla Pia Bottoni - mi ha telefonato una signora che si è qualificata come assistente sociale della struttura, che mi ha comunicato essere stata spedita il 7 agosto una raccomandata con l’annuncio che dal 12 agosto mia madre sarebbe stata dimessa dalla casa di riposo e condotta al suo ultimo domicilio”. La figlia non ha indugiato, è corsa immediatamente dai carabinieri per la denuncia del 591 cp e 331 cp: abbandono di di incapace e interruzione di pubblico servizio.