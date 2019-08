Cinque serate di film per grandi e bambini

ARQUÀ POLESINE (ROVIGO) - Ritorna, con la quinta edizione, il Cinema sotto le Stelle presso il Castello di Arquà Polesine.

Questa sarà la 50° manifestazione Gap dal 2002 ad oggi. Per festeggiare l'importante traguardo dell’associazione, questa edizione sarà in versione XXL con cinque serate per grandi e bambini.

Per i più piccoli: mercoledi 21 agosto Gli Incredibili 2, il 28 agosto Asterix e il segreto della pozione magica e il 4 settembre Dragon Trainer - Il mondo nascosto.

Per i più grandi: Sabato 24 agosto Bohemian Rhapsody, domenica 1 settembre A Star is Born. Le proiezioni cominceranno tutte alle 21, entrata gratuita e popcorn per tutti.