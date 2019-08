Fissate le esequie di Fernando Gambaro

ROVIGO - Una tragedia che ha sconvolto anche la Figc provinciale (LEGGI ARTICOLO) visto che il figlio Federico è dipendente del Comitato di Rovigo.

Le esequie del padre Fernando Gambaro, tragicamente scomparso in un incidente quando era in sella alla propria bicicletta (LEGGI ARTICOLO), si terranno martedì 13 agosto 2019 alle ore 16 presso la chiesa di Sant’Apollinare (Rovigo) in via don Aser Porta 51.

Nel contempo la famiglia ha espresso il desiderio, come riportato nelle epigrafi, “non fiori ma eventualmente una donazione”.

“La D.P. ha deciso di raccogliere le eventuali donazioni che successivamente consegnerà a Federico affinché devolva il tutto allo Iov – Istituto Oncologico Veneto di Padova come da indicazione della stessa famiglia. Si ringrazia sin d’ora tutti coloro che vorranno aderire alla donazione”.