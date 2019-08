Diritti esclusiva di pesca: tutti contro Dall’Ara e Votta

PORTO TOLLE (Rovigo) – Continua una vera e propria battaglia istituzionale per i diritti esclusivi di pesca. Dopo il continuo prendere tempo da parte del presidente provinciale Ivan Dall’Ara sono i pescatori che tutta probabilità scenderanno in piazza a settembre, per far sentire la loro voce. “Penso sia chiaro che si è ancora in tempo per l’affidamento diretto dei diritti esclusivi di pesca al consorzio di Scardovari per i prossimi 15 anni – spiega il primo cittadino di Porto Tolle Roberto Pizzoli – in quanto se avessi delega di firma da parte del presidente Dall’Ara, la farei in questo momento”. “Inoltre c’è da considerare un dato di non poco conto, ossia i pareri positivi dell’avvocatura di stato e della Regione Veneto”.

Qui arriva una proposta importante del sindaco portotollese, che sa bene la contrarietà del presidente della provincia Ivan Dall’Ara e del segretario generale Maria Votta sull’argomento. “Io e tutti i consiglieri provinciali abbiamo cercato di prendere una concreta presa di responsabilità; infatti dal primo ottobre le deleghe di caccia e pesca in carico alla provincia passeranno di competenza alla Regione Veneto ed è per questo che abbiamo deciso di chiedere in quel momento che i diritti di pesca vengano trasferiti a Porto Tolle, dato che lo stesso è il comune in cui vi sono le lagune produttive interessate. Noi abbiamo tutta la volontà di gestire questo patrimonio”.

Poi l’affondo: “Il fatto di fare una proroga di un anno sarebbe una vera e propria presa in giro dopo tutto il lavoro che è stato fatto tra prefetto, Provincia, comuni e Regione”. “Cinque anni sarebbero il minimo sindacale per poi rinnovarli per altri cinque anni”. “Deve essere chiaro che noi non vogliamo il bando pubblico”.