Meno multe e più sicurezza

ADRIA (RO) - “Dopo i gravi episodi delle scorse settimane il Sindaco e la Giunta mantengono il canonico silenzio che li contraddistingue, più preoccupati di multare i cittadini piuttosto che di garantirne la sicurezza.

I gravissimi fatti delle scorse settimane evidenziano come sia tutt’ora presente ad Adria, sia nelle zone del centro che in quelle periferiche, un concreto e grave allarme per la sicurezza delle famiglie e dei cittadini adriesi”.

Dalla rapina in zona stazione alla chiusura di locali della movida ad Adria nell’ultimo periodo non è mancato nulla. Giorgio Crepaldi, coordinatore comunale di Forza Italia, attacca il Sindaco Barbierato.

“Gli episodi ormai noti dello spaccio incontrollato tra i ragazzini in un noto locale di via Chieppara (LEGGI ARTICOLO), l’assurdo accoltellamento nella notte del 22 luglio tra due avventori di un bar, le risse da saloon avvenute solamente a pochi giorni di distanza nei pressi di corso Garibaldi (LEGGI ARTICOLO), e la rapina con coltello o taglierino avvenuta il 7 agosto ai danni di una signora lungo il viale della stazione ferroviaria (LEGGI ARTICOLO), oltre alle ormai quotidiane notizie di furti nelle abitazioni e danneggiamenti, testimoniano come l’attenzione per le vie della città debba essere massima e come sia necessario mettere in atto politiche per la sicurezza molto più incisive e concrete. Eppure, nonostante l’evidenza degli eventi e l’insicurezza che serpeggia tra i cittadini, è assordante il silenzio di questa amministrazione ed il suo immobilismo sulla questione, al di là delle solite promesse fatte a caldo di aumento di controlli e assunzioni di vigili, ma che poi non troveranno la loro concretizzazione. Anzi, l’ultima assunzione nel Comando di Polizia Locale riguarda la figura di un accertatore della sosta, segno evidente che è forse più importante aumentare le entrate di cassa per dischi orari o tagliandini scaduti. Eppure l’amministrazione aveva “cominciato bene” con l’assunzione della ormai famosa “vigilessa civica” nell’estate dello scorso anno, e con l’acquisto del tanto chiacchierato “supertelelaser”. Lascia quindi l’amaro in bocca vedere come l’attenzione per la sicurezza del primo cittadino sia più rivolta alle multe e alle sanzioni stradali piuttosto che ad assicurare la tranquillità del centro e delle frazioni”.

Un duro attacco quello del Coordinamento Comunale di Forza Italia di Adria, che indica quali siano le priorità per la città.

“Certo, il codice della strada è importante, ma Forza Italia ritiene che le forze dell’ordine debbano essere impiegate per assicurare l’incolumità dei cittadini e non per staccare salate e cospicue multe. E a poco serve, come ha già fatto Barbierato qualche mese fa, mentire dando la colpa alle precedenti amministrazioni, e quindi anche a Forza Italia, di uno smantellamento del comando di Polizia Locale: a partire dall’attuale Comandante Moretto, per continuare con altri agenti, le precedenti amministrazioni avevano predisposto un piano di assunzioni triennale per sopperire a pensionamenti e trasferimenti che, speriamo, l’attuale sindaco voglia continuare ad attuare fino in fondo. In conclusione, pur dovendo essere sempre garantisti ed attendendo gli esiti dei procedimenti penali per i gravi fatti di cronaca richiamati, come Forza Italia chiediamo a gran voce all’amministrazione comunale quali provvedimenti intenda prendere, e soprattutto in quali tempistiche, per garantire la sicurezza degli adriesi in ogni situazione, invitando Sindaco e Giunta a porre al centro delle proprie attenzioni non le mere questioni di cassa ma l’incolumità e la sicurezza di tutta la città”.