[VIDEO] Il direttore di Iras Rovigo Giovanni Luca Avanzi: Episodio sconcertante da punire

ROVIGO -della comunicazione del dirigente Gianluca Gentiluomo della Squadra mobile della Polizia di Stato di Rovigo, ricevuta nella primissima mattinata di mercoledì 14 agosto, in cui si dà notizia della decisione del giudice del Tribunale di Rovigo diche prestano servizio all'interno della struttura di San Bortolo.Un episodio che può essere considerato come ilsiamo una realtà con oltre 120 operatori socio sanitari, 30 infermieri e 10 collaboratori che forniscono assistenza a 260 anziani.Verificheremo da parte nostra le singole posizioni, cercheremo di capire con quali pazienti siano entrati in contatto i dipendenti, abbiamo 7 nuclei diversi, divisi per colore, parleremo con i famigliari e vaglieremo tutte le nostre procedure di controllo, di sicuro il fatto che l'iniziativa contro i dipendenti accusati di maltrattamenti sia partita da alcuni colleghi, piuttosto che dai famigliari, significa che siamo riusciti a trasmettere loro quel senso del dovere, dell'accoglienza e dell'assistenza che ha portato a non lasciar correrre atteggiamenti portati avanti da altri contro i nostri anziani non autosufficienti".