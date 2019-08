“L’acqua è preziosa, non sprecarla”, al via la campagna dei gestori di Viveracqua

ROVIGO - Un messaggio semplice identifica la campagna dei 12 gestori idrici di Viveracqua per sensibilizzare gli utenti di Veneto e Friuli Venezia Giulia sul risparmio idrico e la riduzione degli sprechi. Un messaggio che condensa il significato degli 8 consigli utili per il consumo sostenibile divisi in 4 cartoline d’autore da collezionare. Sul fronte delle cartoline compaiono infatti i 4 scatti giudicati migliori in relazione al tema fra i partecipanti alla seconda edizione del concorso #ACQUAPROTAGONISTA organizzato sempre da Viveracqua.

“L’acqua è una risorsa troppo preziosa per essere sprecata”. Commenta Fabio Trolese, presidente di Viveracqua. “Con questa campagna vogliamo suggerire agli utenti alcuni comportamenti che tutti noi possiamo mettere in pratica nella nostra vita quotidiana per consumare solo il necessario, con benefici per i costi in bolletta ma anche per l’ambiente. Abbiamo scelto di abbinare la campagna al concorso #ACQUAPROTAGONISTA per valorizzare gli scatti più adatti al tema con cartoline che speriamo gli utenti vorranno conservare come promemoria, magari come segnalibro o appese al frigo”.

Sul fronte compaiono 4 foto fra le 390 che hanno partecipato alla seconda edizione del concorso #ACQUAPROTAGONISTA. Alessandro Casagrande - L'ultima goccia, Sebastiano Secondi - La fortuna che abbiamo di non essere razionati in acqua, Elisabetta Casale - Goccia di vita e Michele Arduini - La limpidezza e le sue forme.

Per vedere le 4 cartoline in formato jpg: http://www.viveracqua.it/news_detail.asp?IdNews=78

Per vedere tutte le foto finaliste del concorso: http://www.viveracqua.it/acquaprotagonista2019-i-vincitori.asp

Sul retro sono riportati gli 8 consigli assortiti a gruppi di 4 per ogni cartolina, combinati in modo sempre diverso in 4 varianti: non ci sono 2 cartoline uguali. Ad incorniciare i consigli, il logo di Viveracqua affiancato da quello del gestore e i gli indirizzi dei rispettivi siti web.

“Non lasciare il rubinetto aperto quando ti lavi i denti, le mani, ti fai la barba; scegli di fare la doccia invece del bagno nella vasca, usa la lavastoviglie e la lavatrice a pieno carico, innaffia le piante con l’acqua già usata per lavare frutta e verdura; chiudi il rubinetto centrale quando ti assenti da casa per tanto tempo; controlla periodicamente rubinetti e sanitari e ripara subito le perdite; applica il frangi getto al rubinetto per regolare e limitare il flusso; inserisci nella cassetta del wc un regolatore per diminuire lo scarico.

Nelle prossime settimane le cartoline saranno distribuite da parte dei gestori nei rispettivi territori.

Viveracqua è la società consortile tra 12 gestori del servizio idrico integrato (acquedotto, fognature e depurazione) a totale proprietà pubblica di Veneto e Friuli-Venezia Giulia. È stata creata nel 2011 e attualmente è costituita da Veritas, Acque Veronesi, Etra, Viacqua , Acquevenete, Alto Trevigiano Servizi, Piave Servizi, Livenza Tagliamento Acque, Bim Gestione Servizi Pubblici, Azienda Gardesana Servizi, Acque del Chiampo e Medio Chiampo.