Si incastra con la Ferrari sotto ad camion in autostrada: illeso

VENEZIA - Ferragosto da dimenticare per un automobilista veneto che stava percorrendo il passante di Mestre della autostrada A4 a bordo di una delle supercar di Maranello. Alle 15:40 infatti i vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere la Ferrari incastrata sotto il pianale del rimorchio di un camion coinvolto in un incidente al km 3.91 in direzione Trieste.La scena che si è presentata ai soccorritori non faceva presagire nulla di buono visto che il camion aveva superato la barriera del guard rail e si trovava con la motrice nella carreggiata opposta, così come la Ferrari completamente schiacciata sotto il mezzo pesante. Fortunatamente non vi sono stati feriti.Sul posto oltre al personale del Suem 118 i vigili del fuoco di Mira e Mestre ed il personale di Autovie venete e la Polstrada.